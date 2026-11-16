Camila Giorgi al lavoro sulla terra battutaVideo

Camila Giorgi torna a giocare! Annuncio a sorpresa: "Motivazioni e prospettive diverse"

"Una decisione maturata nel tempo, vuole guardare avanti nel segno della sua passione di sempre: il tennis", fa sapere il suo staff
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Pubblicato il 16.11.2026, 13:35

1 min

GiorgiTennis

Camila Giorgi annuncia ufficialmente il ritorno al tennis professionistico dopo due anni di pausa dall'attività agonistica, durante i quali si è dedicata alla maternità e a una nuova importante fase della propria vita personale.

L'annuncio

"Una decisione maturata nel tempo - fa sapere il suo staff -, accompagnata dalla volontà di tornare a competere e dalla consapevolezza di affrontare questa nuova fase della carriera con motivazioni, prospettive ed equilibri diversi. Camila, già nelle prime trenta del ranking mondiale e trionfatrice di quattro titoli Wta, vuole guardare avanti nel segno della sua passione di sempre, il tennis".

 

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