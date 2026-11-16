Camila Giorgi torna a giocare! Annuncio a sorpresa: "Motivazioni e prospettive diverse"
Camila Giorgi annuncia ufficialmente il ritorno al tennis professionistico dopo due anni di pausa dall'attività agonistica, durante i quali si è dedicata alla maternità e a una nuova importante fase della propria vita personale.
L'annuncio
"Una decisione maturata nel tempo - fa sapere il suo staff -, accompagnata dalla volontà di tornare a competere e dalla consapevolezza di affrontare questa nuova fase della carriera con motivazioni, prospettive ed equilibri diversi. Camila, già nelle prime trenta del ranking mondiale e trionfatrice di quattro titoli Wta, vuole guardare avanti nel segno della sua passione di sempre, il tennis".
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS