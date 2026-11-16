Alcaraz show a Torino: Carlos dominante al debutto alle Atp Finals, Tiafoe conquista solo 4 game

Esordio convincente e autoritario per Carlos Alcaraz alle Atp Finals di Torino . La seconda testa di serie del torneo ha liquidato lo statunitense Frances Tiafoe con un doppio 6-2 6-2 in appena un'ora e dieci minuti. Una prestazione di grande superiorità da parte dello spagnolo, che centra così il suo decimo successo consecutivo dopo i trionfi di Vienna e Parigi, ipotecando fin da subito la qualificazione alle semifinali grazie a soli quattro game concessi all'avversario. Nel frattempo, i riflettori si spostano sul match serale tra Medvedev e Cobolli : il vincitore affronterà proprio Alcaraz nella sfida di mercoledì.

Alcaraz-Tiafoe, la cronaca

Alcaraz ha concesso solo 4 game all'avversario, tutti su servizio dello statunitense. Nel primo set, lo spagnolo aveva già messo in chiaro le cose, partendo con un doppio break, che ha portato il set sul 4-0, per poi chiuderlo sul 6-2 finale. Nel secondo set, Tiafoe aveva iniziato col piede giusto tenendo il servizio ma Alcaraz ha risposto con la forza, breakando sul 3-1 e sul 5-2 per poi chiuderlo ancora col punteggio di 6-2.