Sinner tra green e red flag: la risposta finale spiazza tutti

Durante un momento di svago all'Inalpi Arena di Torino, che sta ospitando l'edizione 2026 delle Nitto Atp Finals , Jannik Sinner si è lasciato andare ad un gioco "social" con un'intervistatrice. Il campione azzurro ha risposto ad alcune domande sulle "red flag" (che sono i campanelli d'allarme o cose che non sopporta) e sulle "green flag" (cose dal lato positivo o che vanno bene).

Green flag: cosa piace a Sinner

Da questo gioco sono venute fuori molte green flag per Sinner, a partire dal parlare durante un film: anche lui parla, quindi green flag. Anche essere molto alti o molto bassi per l'azzurro non fa differenza, visto che è una cosa che non si può cambiare. Mangiare un hamburger con coltello e forchetta? Green flag così come qualcuno che si rifuta di cantare al karaoke, come Sinner stesso. Altra green flag ma inaspettata è il prendere in prestito la racchetta di qualcuno senza chiedere il permesso (questa inaspettata).

Le red flag di Sinner

Da questo gioco sono emerse anche diverse cose che Sinner non tollera o non apprezza particolarmente. Si inizia con il discorso cani: Sinner li adora ma non ne ha mai avuto uno, quindi ammette possa essere considerata una red flag, così come l'ananas sulla pizza. Sinner e l'intervistatrice sono invece in disaccordo su chi corre per divertimento: per Jannik è una green flag, discorso diverso per l'intervistatrice. Red flag assoluta (e curiosa) sono i messaggi vocali così come indossare i jeans sull'aereo durante un volo ma il colpo di scena è quello finale: viene chiesto a Sinner una sua grande red flag. Risposta? "Mmm, forse le persone che parlano troppo con me". L'intervistatrice cerca di rimediare con un "Oh, mi dispiace, me ne vado subito allora, grazie! Mi dispiace! È stato un piacere conoscerti!" ma Sinner non molla: "Red flag: troppe interviste". A quel punto l'intervistatrice chiude il gioco salutando il campione azzurro.