A portare l'iconica losanga di Lotto sotto i riflettori di Torino saranno Harri Heliövaara e Henry Patten, campioni in carica del torneo. Il duo finlandese-britannico approda all'Inalpi Arena dall'alto della prima posizione del ranking ATP di doppio e con un traguardo storico già conquistato: il titolo di Year-End ATP Doubles No. 1, ossia il riconoscimento ufficiale assegnato dall'ATP alla coppia che chiude la stagione in vetta alla classifica mondiale. Il 2026 di Heliövaara e Patten è stato scandito da una continuità di rendimento e da un'intesa tattica vincente. Nel corso della stagione i due hanno sollevato cinque trofei, trionfando a Adelaide, Doha, Dubai, Madrid e soprattutto sull'erba di Wimbledon, conquistato per la seconda volta negli ultimi tre anni, oltre ad aver raggiunto la finale al Roland Garros e in altri tornei di primo piano del calendario ATP.

Per l'appuntamento conclusivo della stagione, Lotto Sport Italia ha studiato un look che celebra l'identità più autentica del brand. L'outfit scelto per le ATP Finals ruota attorno al tema Essence: linee pulite, tagli essenziali e una chiara ispirazione heritage che richiama la classe diventata negli anni sinonimo del tennis stesso. Sul piano cromatico, il look gioca su un raffinato contrasto tra una base avorio e bande laterali nei toni del marrone e del verde, impreziosito dall'inconfondibile losanga posizionata sul petto. Dietro l'estetica minimalista si cela tutta la ricerca tecnologica della linea Tech di Lotto: i capi sono progettati per assicurare massima libertà di movimento, flessibilità e comfort anche durante gli scambi più rapidi e le fasi più intense del match, mentre la tecnologia Deep Dry favorisce una rapida asciugatura, mantenendo la pelle fresca e asciutta dal primo all'ultimo punto