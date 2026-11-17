Zverev implacabile: batte Shelton e vola in semifinale alle Atp Finals
Prosegue la marcia inarrestabile di Alexander Zverev a Torino. Nella seconda giornata del Gruppo McEnroe delle Nitto ATP Finals 2026, il numero uno al mondo supera Ben Shelton con il punteggio di 6-2, 7-6(4). Nella rivincita dell'ultima finale degli US Open, già conquistata dal tennista tedesco, il 29enne di Amburgo ha la meglio in due set. Con questo risultato, Zverev centra il suo secondo successo nel girone, mentre Shelton rimane in seconda posizione a quota una vittoria, appaiato a Fils.
Zverev-Shelton, la cronaca
Primo set senza storia con Zverev che breakka subito e dopo sei game è già sul 5-1: Shelton riesce a malapena a tenere due servizi per poi capitolare sul 6-2. Diverso il secondo set: lo statunitense tiene testa al numero 1 al mondo portandosi a casa sempre il servizio e costringendo Zverev al tie-break. Qui la lotta è pari fino al 3-3, poi il tedesco accellera e chiude i giochi sul 6-4 finale.
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