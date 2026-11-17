Zverev-Shelton, la cronaca

Primo set senza storia con Zverev che breakka subito e dopo sei game è già sul 5-1: Shelton riesce a malapena a tenere due servizi per poi capitolare sul 6-2. Diverso il secondo set: lo statunitense tiene testa al numero 1 al mondo portandosi a casa sempre il servizio e costringendo Zverev al tie-break. Qui la lotta è pari fino al 3-3, poi il tedesco accellera e chiude i giochi sul 6-4 finale.