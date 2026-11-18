Presidente Angelo Binaghi , partiamo naturalmente dalle Finals: sensazione dopo questi primi giorni a Torino ? “Miglioriamo insieme, anno dopo anno. Nel senso che l’intero sistema continua a crescere in perfetta sintonia, con Comune, Regione, aziende, media e opinione pubblica. C’è una convergenza di interesse e di entusiasmo che non abbiamo mai riscontrato in alcuna parte d’Italia. Svelo un dato: se contiamo i paganti dell’Inalpi Arena, alla giornata di lunedì, avevamo già superato il record di biglietti venduti lo scorso anno, anche in virtù dei 600 posti in più sugli spalti. Si possono già trarre dei buoni bilanci…” . Si tratta, secondo lei, di un evento che emoziona anche chi non è un appassionato viscerale di tennis? “Credo che la nostra disciplina, oggi, abbia un pubblico molto trasversale. E, cioè, abbia unito i veri appassionati, quelli che non hanno mai dimenticato il tennis, neanche trent’anni fa, nel momento di maggiore crisi, e quelli che invece sono gli ultimi arrivati, coloro che rendono... invivibile la vita nei nostri club, che sono oggi presi d’assaltato da persone che vogliono imparare a giocare a tennis e a padel! Ma c’è una cosa che tengo a sottolineare” . Prego. “C’è un’evidenza che, per me, quest’anno spicca ancor più dei precedenti: una correttezza incredibile. Anche durante la partita di Cobolli : il tifo è stato molto caloroso, molto sentito, ma allo stesso tempo non c’è stata una sbavatura. Si è sempre mantenuto un clima di grande rispetto per l’avversario e, più in generale, per la manifestazione. Entrare all’Inalpi Arena è un po’ come entrare in un tempio” .

"Generazione irripetibile"

A proposito, le è piaciuto come si è espresso il romano in campo? “Flavio mi è piaciuto moltissimo, perché siamo innanzitutto di fronte a una generazione irripetibile di ragazzi straordinari. Decisamente migliore della nostra, per dire. In passato abbiamo avuto giocatori più deboli e, insieme, più turbolenti… Detto ciò, avevo timore che potesse faticare a entrare nel match, invece l’ha fatto bene”. Cosa ha fatto la differenza?“Il servizio. E, tutto sommato, è un bene, perché il servizio è l’unico colpo che giochi da solo e puoi migliorare, anche a quarant’anni. Nei punti importanti Flavio ha tenuto una percentuale altissima, può invece crescere in quella di base, quando il punto non è cruciale, momento che però ti permette di indirizzare la partita senza che diventi estenuante”.

"Cobolli ha rotto il ghiaccio"

La sua avventura a Torino potrà essere ancora lunga? “Parliamo di un grandissimo lottatore, anche se il campo è molto veloce e non lo aiuta. Ma affronta i più forti al mondo, perché è tra i più forti al mondo. Ha rotto il ghiaccio e credo che, ora, se la giocherà fino in fondo”. In questi anni ha avuto modo di conoscere da vicino il... doppio Cirio-Lo Russo: se anche nel resto d’Italia destra e sinistra trovassero più spesso un punto d’unione per il bene comune non sarebbe meglio?“Sicuro. In questo caso non scordiamo l’apporto di Chiara Appendino, senza la quale tutto questo non esisterebbe. Se siamo qua oggi è anche per la visione e la testardaggine di un’ex tennista che ha creduto nelle ricadute positive che avrebbe potuto provocare un evento del genere sul territorio. Cirio e Lo Russo, poi, sono tra gli artefici di questo successo, sia chiaro”.