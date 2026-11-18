Flavio Cobolli torna in campo a Torino per contendere a Frances Tiafoe il secondo round delle Finals. Il numero 7 al mondo riparte dal ko all'esordio contro Daniil Medvedev , che nonostante il 6-7, 3-6 finale ha restituito diversi segnali incoraggianti per l'azzurro come l'alta percentuale registrata nei punti importanti che concede buoni margini di ottimismo per il riscatto contro lo statunitense. Un appuntamento a cui l'azzurro si presenta dopo aver rotto il ghiaccio sul cemento di casa e con in prospettiva il successivo match del Round Robin contro Carlos Alcaraz , da affrontare nelle migliori condizioni mentali oltre che fisiche.

Cobolli-Tiafoe: i precedenti

Cobolli e Tiafoe si affrontano per la sesta volta in carriera, di cui l'ultima in finale ad Acapulco, dove l'1 marzo scorso l'azzurro ha trionfato in 2 set e conquistato il suo unico Atp stagionale (il terzo in bacheca). Questi tutti i match disputati:

2026, Acapulco, finale: Cobolli b. Tiafoe 7-6, 6-4

b. Tiafoe 7-6, 6-4 2026, Indian Wells, sedicesimi di finale: Tiafoe b. Cobolli 6-1, 6-2

b. Cobolli 6-1, 6-2 2026, Halle, sedicesimi di finale: Tiafoe b. Cobolli 6-2, 7-6

b. Cobolli 6-2, 7-6 2025, Washington, ottavi di finale: Tiafoe b. Cobolli 6-1, 6-4

b. Cobolli 6-1, 6-4 2024, Delray Beach, quarti di finale: Tiafoe b. Cobolli 6-4, 6-2

Cobolli-Tiafoe: quando e dove vederla

Cobolli e Tiafoe chiuderanno l'ordine di gioco di mercoledì 18 aprile, scendendo in campo dopo l'incontro di doppio fra Granollers-Zeballos e Krawietz-Puetz. L'inizio del match è dunque previsto non prima delle ore 20.30 - in campo a Torino anche il tandem azzurro Bolelli-Vavassori, che apriranno i cancelli della Inalpi Arena per sfidare la coppia Harrison-Skupski - . Sarà possibile assistere all'evento in chiaro su Italia 1, in pay tv sui canali Sky Sport nonché in streaming sulle piattaforme Sportmediaset e Now Tv.

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