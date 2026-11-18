Carlos Alcaraz sta tornando a pieno regime e a dimostrarlo sono le ultime prestazioni dello spagnolo: l'attuale numero tre del ranking ATP ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura alle Nitto ATP Finals mettendo ko lo statunitense Francis Tiafoe nel match inaugurale col punteggio di due set a zero, non lasciando scampo al suo avversario. Lo stesso copione - con egual punteggio - è stato messo in mostra dallo spagnolo nel match andato in scena quest'oggi contro il russo Daniil Medvedev . Carlitos ha portato a casa la seconda vittorie in due incontri a Torino, portandosi a punteggio pieno - e quindi in vetta - al Gruppo Ivan Lendl. Con il successo odierno il tennista spagnolo ha messo un piede e mezzo in semifinale, lasciando aperta la possibilità di portarsi a punteggio pieno ed ipotecare la qualificazione al penultimo atto sul cemento torinese con l'ultima gara, nella quale affronterà Flavio Cobolli .

Alcaraz, ancora una vittoria alle ATP Finals: Medvedev ko

Il match andato in scena quest'oggi tra Alcaraz e Medvedev si è concluso col punteggio di due set a zero - 6-2,6-4 -, al termine di un'ora e dieci di partita. Lo spagnolo parte male concedendo il primo game dell'incontro al suo avversario, portandosi poi sull'1-1 e subendo nuovamente lo svantaggio contro il tennista russo.

Alcaraz ritroverà, ancora una volta, il game del pareggio, e da quel momento in poi non andrà più in svantaggio nell'arco dell'intero incontro. Carlitos non ha mai dato modo di far pensare ad una sua potenziale sconfitta, dominando per gran parte del match. Unica nota negativa della gara contro il russo è stato il fastidio alla coscia avvertito nel corso dell'incontro. Sono due vittorie su due, dunque, per lo spagnolo, mentre per Medvedev arriva il primo ko dopo la vittoria all'esordio contro il "debuttante" Cobolli. Al prossimo turno si affronteranno Medvedev e Tiafoe, mentre l'altro incontro vedrà protagonisti il tennista azzurro ed Alcaraz.

Alcaraz: "Mi sentivo a mio agio, poi all'improvviso..."

"Mi sentivo a mio agio, molto sicuro, ma all'improvviso è sorto un piccolo problema: ho avvertito una sensazione a livello dell'ischio. Fortunatamente avevo già un break di vantaggio, il che mi ha permesso di mantenere la calma e di gestire la situazione. Ho semplicemente cercato di restare calmo e concentrato per continuare a esprimere un buon tennis. Non è una cosa che mi preoccupa più di tanto". A dirlo, nella conferenza stampa post partita alle Atp Finals, è Carlos Alcaraz, rassicurando sulle sue condizioni fisiche dopo la vittoria su Daniil Medvedev alle ATP Finals. "Ho fiducia nel mio team e ho davanti a me un giorno e mezzo che sarà importante - aggiunge -. Staremo a vedere, ma credo davvero di poter giocare a un buon livello".