Sinner, il ginocchio non migliora: pronto a partire subito! Cosa sta succedendo
Dall'ultimo match disputato da Jannik Sinner ne è passato di tempo. Altro periodo, altra stagione: c'era il caldo torrido di luglio ad accompagnare Sinner in quella che è stata la sua ultima presenza in campo. Più precisamente, lo sfondo in cui Jannik era ancora protagonista era quello di Wimbledon, in cui l'allora Numero Uno trionfava sull'erba londinese in finale contro Zverev per tre set ad uno. Lo scenario attuale in cui muove Sinner è, purtroppo, tutt'altro: un infortunio al ginocchio che lo costringe ormai lontano dal campo da oltre tre mesi - saltando ovviamente anche le ATP Finals -, con i tempi che potrebbero addirittura dilungarsi ulteriormente. Il motivo? Il solito problema al ginocchio che non fa stare tranquillo l'altoatesino e per il quale potrebbe addirittura recarsi negli Stati Uniti per approfondire la sua condizione...
Sinner, dal controllo in America al rientro in campo
Stando a quanto riportato da Vanity Fair, i tempi di recupero per Sinner potrebbero allungarsi ancora, con Jannik che potrebbe presto lasciare l'Italia - direzione USA - per svolgere degli accertamenti e capire quelle che sono le condizioni attuali del ginocchio destro. Finora per risolvere il dolore il tennista azzurro ha adottato una terapia conservativa, ma nel possibile viaggio verso gli Stati Uniti sarebbe stato interpellato un nuovo specialista per adottare nuove soluzioni. Tutto chiaro, ma resta da indagare un tema fondamentale: quando rientra Jannik Sinner in campo? Alla domanda si può rispondere con assoluta certezza in relazione a quello che era il rientro stabilito finora, ovvero al Six Kings Slam di Riad a fine anno - in programma dal 27 al 30 dicembre -, prima di affondare poi il colpo al primo Slam della stagione, l'Australian Open. Il potenziale "viaggio" in America risulterà cruciale per capire se il rientro in campo annunciato da Jannik verrà rispettato o se le carte in tavola verranno cambiate.
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