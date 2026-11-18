Dall'ultimo match disputato da Jannik Sinner ne è passato di tempo. Altro periodo, altra stagione: c'era il caldo torrido di luglio ad accompagnare Sinner in quella che è stata la sua ultima presenza in campo. Più precisamente, lo sfondo in cui Jannik era ancora protagonista era quello di Wimbledon, in cui l'allora Numero Uno trionfava sull'erba londinese in finale contro Zverev per tre set ad uno. Lo scenario attuale in cui muove Sinner è, purtroppo, tutt'altro: un infortunio al ginocchio che lo costringe ormai lontano dal campo da oltre tre mesi - saltando ovviamente anche le ATP Finals -, con i tempi che potrebbero addirittura dilungarsi ulteriormente. Il motivo? Il solito problema al ginocchio che non fa stare tranquillo l'altoatesino e per il quale potrebbe addirittura recarsi negli Stati Uniti per approfondire la sua condizione...