Cobolli eliminato alle Finals: Tiafoe vince in due set e sfiderà Medvedev per la semifinale
Flavio Cobolli è eliminato nel Round Robin delle Nitto Atp Finals. Dopo la sconfitta all'esordio con Daniil Medvedev, l'azzurro cede anche a Frances Tiafoe con il punteggio di 7-6 6-0. Tanti rimpianti nel primo set, dove Cobolli strappa subito il servizio allo statunitense, ha anche la palla del doppio break per volare sul 4-1 ma non la sfrutta, e finisce per cedere al tie-break dopo aver sprecato due set point. Nel secondo parziale l'italiano, forse anche sfiduciato per come si è fatto sfuggire il primo, cede di schianto: Tiafoe è spietato e domina totalmente, chiudendo con un netto 6-0.
La situazione del girone
Questo risultato certifica l'uscita di scena di Cobolli dal torneo dei maestri. L'azzurro sfiderà dopodomani Carlos Alcaraz prima di lasciare Torino. Alcaraz si è già qualificato per le semifinali dopo aver vinto nettamente i primi due incontri, mentre l'altro posto se lo contendono Tiafoe e Medvedev, che si affronteranno nel match decisivo sempre nella giornata di venerdì 20 novembre. Domani in campo alle 14 Shelton-Jodar e alle 20:30 Zverev-Fils per quel che riguarda l'altro girone. Il tedesco è già certo della semifinale.
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