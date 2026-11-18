Flavio Cobolli è eliminato nel Round Robin delle Nitto Atp Finals. Dopo la sconfitta all'esordio con Daniil Medvedev, l'azzurro cede anche a Frances Tiafoe con il punteggio di 7-6 6-0. Tanti rimpianti nel primo set, dove Cobolli strappa subito il servizio allo statunitense, ha anche la palla del doppio break per volare sul 4-1 ma non la sfrutta, e finisce per cedere al tie-break dopo aver sprecato due set point. Nel secondo parziale l'italiano, forse anche sfiduciato per come si è fatto sfuggire il primo, cede di schianto: Tiafoe è spietato e domina totalmente, chiudendo con un netto 6-0.