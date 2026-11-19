L'Italia si prepara a difendere lo storico tris di trionfi consecutivi in Coppa Davis con una novità dell'ultima ora. A meno di una settimana dal via ufficiale della fase finale, il capitano non giocatore Filippo Volandri ha infatti deciso di rivedere le scelte iniziali, orientandosi verso l'inserimento di Matteo Berrettini al posto dello specialista di doppio Simone Bolelli . Il tennista romano, in questi giorni impegnato a Torino a sostenere l'amico Flavio Cobolli nelle Nitto ATP Finals e a svolgere intense sessioni di allenamento insieme all'altro convocato Luciano Darderi, si appresta così a tornare protagonista con la maglia azzurra. L'ufficialità è arrivata per mezzo di un comunicato diramato sul sito della Fitp.

Le scelte di Volandri

Con questo innesto, il quintetto italiano che scenderà in campo sul veloce indoor di Bologna vedrà Andrea Vavassori come unico specialista puro del doppio, affiancato da un quartetto di singolaristi di altissimo profilo composto da Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e dallo stesso Matteo Berrettini. Una mossa dettata dalla volontà di aumentare le soluzioni tattiche a disposizione dello staff tecnico, puntando sull'esperienza, sul carisma e sullo straordinario attaccamento alla maglia già dimostrati dal romano sia nelle ultime due edizioni vinte da protagonista sia nel memorabile successo del 2023 vissuto a bordocampo. L'avventura dell'Italia prenderà ufficialmente il via mercoledì 25 novembre, giorno in cui gli azzurri affronteranno la Corea del Sud nella sfida valida per i quarti di finale.