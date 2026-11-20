Cobolli saluta le Nitto ATP Finals con un altro ko: Alcaraz evita rischi e vince in 2 set
Lo spagnolo, già qualificato per le semifinali, pur senza forzare, si impone agevolmente con un netto 6-4, 6-1
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TORINO - Carlos Alcaraz batte Flavio Cobolli nell'ultimo turno del round robin del girone 'Ivan Lendl' alle Nitto Atp Finals di Torino. Lo spagnolo, già qualificato alle semifinali, ha condotto il match senza affanni.
Il match
Non forzando ed evitando rischi dopo il fastidio alla coscia sinistra avvertito nella precedente partita contro Medvedev. Il punteggio finale è stato 6-4, 6-1 in un'ora e 4 minuti di gioco.
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