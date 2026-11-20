" Sinner mi ha scritto dopo la seconda partita e mi ha detto di godermi l'ultimo match , perché comunque emozioni così non si vivono spesso: così ho fatto oggi. Rientrare un'altra volta in campo e sentire il boato del pubblico è stato fantastico, li ringrazio, è stato bellissimo. Ho lavorato tanto per arrivare qui, ho fatto le cose al meglio delle mie possibilità. Ero anche leggermente preoccupato per come ci sono arrivato". Così Flavio Cobolli, in conferenza stampa , dopo la gara persa contro Carlos Alcaraz alle Nitto Atp Finals . "Cosa ho scoperto di me in questo torneo? Che sono più fragile di quello che pensavo . Questo torneo mi ha dato la prova che puoi essere il duro di turno o comunque far vedere sempre il muso, ma se sei fragile, si vede subito. Un po' la pressione e un po' il torneo ti mettono tanto alla prova . La mia forma non era vicina al 100%, quindi ho giocato le tre partite non al massimo".

L'analisi di Cobolli

"Io non mi sono mai fatto male, solo poche piccole cose in tre anni di circuito e arrivare qui non al 100% mi ha dato un po' fastidio. Se non me le sono godute pienamente è solo per questo motivo. E' stata comunque la ciliegina sulla torta nella mia carriera, spero di poter continuare su questa strada", prosegue l'azzurro, che ribadisce la superiorità di Sinner e Alcaraz nel circuito. "Sapevo che ogni minimo mio errore in uno scambio sarebbe diventato un massacro. Avendo pochi margini, contro un giocatore del genere è veramente difficile. Oggi ho notato che, assieme a Jannik, Carlos è il giocatore più forte del mondo, ma di tanto. Sapere questo a noi giocatori un po' pesa, però è anche bello affrontarlo e capire 'dove sei', perché solo con i migliori puoi davvero metterti in discussione", conclude Cobolli.

Le Nitto ATP Finals

"Torino mi ha insegnato tante cose, non è facile parlare adesso: mi è scesa un po' tutta l'adrenalina della stagione. Sono veramente emozionato e contento di aver fatto parte di questo 'torneo dei maestri'. La cosa più bella per me è aver realizzato questo sogno. Ho imparato tante cose: alla fine sono i dettagli che fanno la differenza. Le partite si vincono per piccole cose e i grandi giocatori sanno fare tutto benissimo", ha concluso Cobolli.