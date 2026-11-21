Alcaraz Belli Capelli e Cobbo Gambe da Cavallo, si abbracciano e si scambiano la pelle, amici da quando erano bambini e giravano insieme per i tornei “di formazione” , uno sapendo di avere un destino scritto da rispettare, l’altro immaginando di doverselo conquistare, centimetro per centimetro. Ce l’hanno fatta entrambi, e alla fine è questo che conta di più. Ritrovarsi un giorno alle Finals, tra i primi otto di una estenuante montagna da scalare, in una giornata che avrebbe potuto dire moltissimo e invece è giunta quando tutto era già deciso. Ma in fondo, che importanza ha? L’abbraccio vale lo stesso, l’amicizia non è in discussione, e Alcaraz che indica al pubblico chi dei due applaudire, è un di più. Il dito punta proprio lui, Cobolli , che predestinato non era ma s’è inventato lavorando una carriera da Top Ten, ed esce dalla contesa senza aver racimolato granché tranne la cosa più bella fra tutte: esserci! Aveva ragione Lucio Dalla … Con un’aria da commedia americana, sta semplicemente finendo un’altra settimana. Si può essere contenti anche così. Che poi, vacci a giocare con un Alcaraz che non ha niente da perdere, ma deve solo stare attento a non alimentare la bua alla gamba. Un Alcaraz che può inventare tennis anche soltanto per provarlo, o forse “per ripassarlo” , lui che se lo può permettere.

"'Mmazza, le tira tutte sulle righe"

Gli riesce tutto, infatti, con la semplicità che fa la differenza tra chi quei colpi ce li ha dentro, e gli altri, che prima li devono immaginare, poi capire, infine provare a eseguirli. Cobolli è fortunato, e già più avanti di altri, perché sa immaginarli e anche capirli. Ma non basta per fare gioco pari con “l’amico fortissimo”. Si riscatta però con due o tre improvvisazioni alla Cobbo, che fanno scattare il pubblico in piedi. Una strappa gli applausi anche allo spagnolo, nata da una gran ricorsa che porta l’italiano sulla palla più lontana, e con uno schiaffone violento la traduce in un traversone imprendibile per lo spagnolo. Non conta il risultato (6-4 6-1), contano le espressioni. Cobolli guarda la panca e s’atteggia in una smorfia… “’mmazza, le tira tutte sulle righe”. Contano i brividi. “Una settimana senza vittorie che ricorderò come una continua emozione. Torino m’ha insegnato tanto, ora che l’adrenalina m’è scesa faccio quasi fatica a spiegarlo”. Ci prova lo stesso. “Otto maestri, essere tra loro è come un sogno. Giocatori fortissimi, tutti, e partite che si giocano su pochi colpi, piccole cose che però i tennisti più esperti conoscono benissimo e mettono in pratica. E poi l’applauso del pubblico quando sono entrato in campo. M’è arrivato dentro, mi sono sentito come sollevare”.

Cobolli si scusa con Torino

Alcaraz oggi si occuperà di Shelton. L’ultima, agli US Open, l’ha persa, ma tante ne aveva vinte prima (4-1). E Shelton è il ragazzo che s’è stretto a Ferrero, il primo padre tennistico di Carlitos. Benedetto sport, il tennis… Due si lasciano e lui li mette subito a confronto. Cobolli invece pensa alla Davis, “l’evento che mi diverte di più”. E dopo la Coppa gli resteranno pochi giorni da dividere tra vacanze e preparazione. “Vado in montagna, niente mare. Sarò a Kitzbuhel con tutta la famiglia”. Ma non è pericoloso sciare, per un tennista? Cobbo imbastisce una risposta… “Ma no, dai, scierò poco poco, giusto per divertirmi un po’. Penserò a mangiare bene e riposarmi”. A Sinner certe domande non le fanno, ma Jannik era un giovane campione anche nello sci. In compenso si fa sentire Jan con Cobbo. “Mi ha inviato un messaggio dopo il match con Tiafoe. Mi ha detto di pensare solo a divertirmi nell’ultimo match con Alcaraz”. E lui l’ha fatto, prima però si è scusato con il pubblico, “per non essere stato all’altezza di Sinner”, e lo dice a mo’ di battuta. “Lui e Alcaraz sono i più forti, ma non di poco, di molto, moltissimo. Tennisti speciali. Carlos non mi ha dato margine d’errore, ha fatto tutto benissimo. Incontrarlo in certe condizioni è anche più difficile. Era rilassato, e si vedeva. Spero che Jannik torni presto con noi, ci manca moltissimo a tutti”.

"Solo giocando con i migliori puoi migliorare"

Non solo… “Solo giocando con i migliori puoi migliorare”, dice Flavio, elargendo pillole della sua filosofia. La stessa che lo spinge ad allenarsi sempre con i giocatori che lui considera i più forti del circuito. L’ultima considerazione, più amara di altre, la tiene a lungo per sé, prima di parlarne com’è abituato a fare: per le vie dirette. “Sono arrivato a Torino con qualche problema, e per me è stato strano, perché non sono uno che si fa male spesso. Ma sapevo che fare il possibile per non mancare questo appuntamento sarebbe stata la scelta migliore. Ora mi chiedete che cosa mi hanno fatto sapere di me queste Finals. Beh, mi sono scoperto più fragile di quanto pensassi di essere. Uno fa il possibile per mettersi addosso un’immagine da persona matura, rodata, che sa cavarsela, ma la fragilità, quando c’è, prima o poi trova modo di mostrarsi”. Con queste considerazioni Cobbo va alla Davis. Poi lo sci. Poi la ripresa. E il 27 o 28 dicembre partenza per l’Australia. Con tanti ringraziamenti al Team e anche ai giornalisti. Umanità Cobolli. Il tennis continua…