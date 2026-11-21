Darren Cahill ha parlato a Tennis Channel delle condizioni di Jannik Sinner. L’australiano, che si è separato dall’azzurro ma è a Torino come commentatore per le Atp Finals, ha fatto il punto sul problema al ginocchio destro che tiene Sinner lontano dal campo da luglio. Cahill non ha nascosto quanto sia complicato questo periodo: “È stato frustrante, senza dubbio. Qualcosa di così piccolo che è rimasto lì a infastidirlo per così tanto tempo. Il suo atteggiamento, la sua capacità di sorridere, di affrontare la riabilitazione frustrante che sta facendo e che per lui è stata noiosa. 3-4 ore in palestra a fare un mucchio di esercizi per recuperare la forza nella gamba e rimettere a posto il ginocchio” ha spiegato l'australiano.