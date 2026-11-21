“Sinner, è stato frustrante”: Cahill racconta il calvario di Jannik e svela come sta davvero
Darren Cahill ha parlato a Tennis Channel delle condizioni di Jannik Sinner. L’australiano, che si è separato dall’azzurro ma è a Torino come commentatore per le Atp Finals, ha fatto il punto sul problema al ginocchio destro che tiene Sinner lontano dal campo da luglio. Cahill non ha nascosto quanto sia complicato questo periodo: “È stato frustrante, senza dubbio. Qualcosa di così piccolo che è rimasto lì a infastidirlo per così tanto tempo. Il suo atteggiamento, la sua capacità di sorridere, di affrontare la riabilitazione frustrante che sta facendo e che per lui è stata noiosa. 3-4 ore in palestra a fare un mucchio di esercizi per recuperare la forza nella gamba e rimettere a posto il ginocchio” ha spiegato l'australiano.
"È stato difficile per Sinner"
L’ex coach di Jannik ha poi aggiunto: "È stato difficile per lui, ma il suo atteggiamento in tutto questo è stato al 100% e si fida del medico e del fisioterapista ed è sulla strada giusta. Incrocio le dita sul fatto che tornerà in campo prestissimo”. Il problema al ginocchio destro, che tiene il campione altoatesino lontano dalle competizioni dal trionfo di Wimbledon del 12 luglio, richiede ancora molte cure. Per questo restano aperte le domande sui tempi di recupero e su quale strada scegliere per risolverlo del tutto. L’obiettivo è rientrare al meglio per gli Australian Open, con l’idea di giocare anche qualche torneo prima dello Slam di Melbourne.
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