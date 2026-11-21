Alcaraz show, è il primo finalista delle Atp Finals: Shelton ko in rimonta
Alcaraz vola in finale delle Nitto Atp Finals dopo aver eliminato Ben Shelton in tre set col punteggio di 3-6 6-3 7-6. Lo spagnolo, vittorioso in rimonta, incontrerà uno tra Zverev e Medvedev che scenderanno in campo alle ore 20:30.
Alcaraz-Shelton, la cronaca
All'Inalpi Arena di Torino, Shelton inizia bene strappando il primo set, imponendosi per 6-3 con solidità al servizio e pressione da fondo campo: lo snodo cruciale è stato il secondo game dove lo statunitense ha breakato lo spanolo. Nel secondo set Alcaraz alza però subito il livello, ristabilendo l'equilibrio nel match con un netto 6-3. Lo spagnolo ha ritrovato maggiore incisività in risposta gestendo con precisione i turni di battuta e portando la sfida in parità sul 1-1: fondamentale qui il break dello spagnolo nell'ottavo game. Il terzo set torna totalmente in equilibrio con i due tennisti che arrivano al tie-break dopo aver mantenuto i loro servizi: qui Alcaraz si impone con un netto 7-1.
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