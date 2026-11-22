Agli albori della candidatura per ospitare le Atp Finals, con la favorita Londra quale competitor, Angelo Binaghi in visita a Tuttosport, avvertì: «Non avete idea di che cosa significherà questo Evento per Torino». Oggi si conclude la sesta edizione consecutiva del Torneo dei Maestri e l’idea ce la siamo fatta una volta di più. Soprattutto, se la sono fatta Torino e il Piemonte. Un’idea, cioè un exploit tale da legittimare la richiesta: la capitale mondiale del tennis rimanga sabauda sino al 2030 e non soltanto ufficialmente nel 2027 e ufficiosamente nel 2028, con tanti saluti alle mire milanesi.

Non è una pretesa inelegante, accampata sull’onda di un successo che definire straordinario è pressoché pleonastico. È la constatazione scaturita da numeri incontrovertibili e i numeri, si sa, possono schiacciare le parole. In attesa del bilancio ufficiale, indicatori diversi vanno nella stessa direzione del Boom e proprio nell’anno dell’assenza di Sinner. In realtà, mai così presente fuori dal campo nell’anima e nei sospiri dei suoi tifosi, per non dire dei riflessi negativi sull’audience Mediaset. Parlando televisivamente in chiaro: no Sinner no party. Al contrario, i pienoni Inalpi Arena, struttura meravigliosa la cui capienza è stata portata a 13.500 spettatori, sono stati i contenitori della passione scatenata dall’Effetto Jannik. Si riverbera sull’economia turistica piemontese con i benefici effetti nei settori ricezione, ristorazione, servizi. Federalberghi Torino ha stimato un tasso di occupazione alberghiera attorno al 90%, con un incremento del 3% rispetto al già spettacolare dato 2025. Un anno fa, secondo lo studio di Boston Consulting Group (BCG) per la Fitp, le Finals hanno generato un impatto economico complessivo stimato in 591,1 milioni di euro, in crescita del 17,4% rispetto ai 503,4 milioni del 2024 (264,9 milioni di impatto diretto, 226,4 milioni di impatto indiretto e circa 99,8 milioni di impatto indotto.

L’approfondimento ha registrato 4.152 posti di lavoro creati o mantenuti grazie alle Finals e 92,3 milioni di euro di entrate fiscali). Le previsioni del bilancio 2026 anticipano lo sfondamento del muro dei 600 milioni: rappresentano la stima degli effetti economici complessivi sull’Italia, comprendendo la spesa dei visitatori, l’organizzazione dell’evento, gli acquisti lungo la catena di fornitura e i consumi successivamente generati dai redditi dei lavoratori coinvolti. Nel 2025 sono stati venduti 229.879 biglietti, il 93% in più rispetto alla prima edizione del 2021. Lo studio BCG ha rilevato 158.500 spettatori unici, considerando anche le attività collegate al torneo. Il 18,1% del pubblico proveniva dall’estero e appena il 13,2% da Torino; il 69,7% dal resto d’Italia, a conferma della capacità Finals di generare spostamenti motivati dallo sport. Già nel luglio scorso erano stati venduti 172.137 biglietti, l’11% in più rispetto allo stesso mese 2025 e, sempre rispetto al medesimo periodo, gli incassi derivanti da biglietteria e pacchetti hospitality erano aumentati del 32,9%, toccando i 43,7 milioni di euro.

Attorno all’Arena, per ristoranti e commercio si profila un incremento del 106%; nell’area di Santa Rita del 110% rispetto alla settimana precedente del torneo. Affari d’oro per abbigliamento e merchandising. Una parte dei visitatori ha prenotato soggiorni con pernottamento, un’altra ha raggiunto Torino in giornata. Dai 103 milioni di impatto economico 2021 (il Covid aveva limitato al 60% la capienza dell’impianto), l’ascesa è stata inarrestabile: 221,9 milioni nel 2022; 306,3 milioni nel 2023; 503,4 milioni nel 2024; 591,1 milioni nel 2025 (secondo, consecutivo trionfo di Sinner); 600 milioni ipotizzati per il 2026. La sinergia delle istituzioni (Comune, Regione, Camera di commercio, Turismo Torino, Provincia,Visit Piemonte) e il loro gioco di squadra sono stati il volano di un successo di portata eclatante. Vi hanno concorso l’ampliamento del Fan Village: il Grand Opening Show; il Blue Carpet; Il set perfetto, dieci giorni sotto rete per innamorarsi di Torino e del Piemonte; Casa Tennis; Casa Gusto, sino al concerto di Bocelli in programma prima della finale del singolare e al Closing Party di stasera alle OGR; la capacità di attrazione di Torino e della Regione (stima +10% degli arrivi turistici nel capoluogo (cioè + 50,5 rispetto al 2022); +4% nelle presenze turistiche (+33% sempre rispetto a quattro anni fa). Per non dire del formidabile impatto digital-social. Diceva l’Avvocato: «Una cosa fatta bene può essere fatta meglio». Torino l’ha fatta.