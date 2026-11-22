" Non è una preoccupazione quello che succederà nel 2028, anche se raccolgo l'invito perché saranno poi il presidente Binaghi con il presidente dell'Atp a decidere . Ma non c'è mai una buona ragione per cambiare quando si sta bene, quando si è bene accolti, quando ci si sente a proprio agio, quando si crea valore aggiunto sia dal punto di vista economico e finanziario sia dal punto di vista dell'impatto sociale, quando la gente sta bene perché c'è questo evento e magari grazie a questo evento fa sport più di quanto lo facesse il giorno prima. Questo è il nostro scopo, non è solo celebrare i campioni, ma cercare di celebrare la missione che ci è stata affidata, quella di promuovere lo sport per tutti e lo facciamo come Governo e lo fa il Parlamento". A dirlo, nella conferenza stampa finale delle Atp Finals , il ministro dello Sport Andrea Abodi a proposito dell'edizione 2028 del torneo. Al momento nessuna certezza, dunque, sulla permanenza dell'evento a Torino anche se il ministro sottolinea che "ci sono tanti motivi per continuare qui. Raccolgo e ascolto le richieste degli enti locali ma rinvio, perché le scelte finali non sono del Governo".

Binaghi: "Torino è una location straordinaria"

"Le sedi di queste grandi manifestazioni devono essere stabilite e rese pubbliche circa un anno e mezzo prima dall'edizione di cui si tratta, quindi da qua alla prima metà dell'anno qualche decisione va presa. Speriamo di farcela perché le variabili sono tante". A dirlo, nella conferenza stampa finale delle Atp Finals, il presidente Fitp Angelo Binaghi a proposito di quando verrà presa una decisione sulla sede 2028 del torneo, se sarà confermata Torino che al momento è sicura fino al 2027 compreso. Riferito a Torino Binaghi condivide che "stiamo parlando di una location straordinaria e forse hanno ragione anche quelli che dicono che ha anche la dimensione giusta per ospitare eventi di questa portata". Tecnicamente la federazione può proporre il cambio di sede a Atp che ha l'ultima parola perché è la proprietaria dell'evento. "Devo parlare col ministro e dovete avere fiducia - ha aggiunto Binaghi - ma ad oggi non so dove si giocherà".

Su Sinner: "Oggi lo vedo nudo alla meta, non..."

"Siamo a sua disposizione per qualunque cosa: ha un team che è forse il migliore al mondo, c'è grande fiducia nel suo staff. Oggi lo vedo nudo alla meta, non vedo più un grande campione e una grande azienda, questo fastidio è arrivato in un periodo di riposo dopo la più grande vittoria della sua carriera e questo non è giusto". Così il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, nella conferenza stampa di chiusura delle Atp Finals di Torino, ha risposto a una domanda sulle condizioni fisiche di Jannik Sinner, che "rischia" di dover ricorrere a un intervento chirurgico e che potrebbe ricorrere, in caso di pausa più lunga del previsto, al "ranking protetto".