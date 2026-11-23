L'Italia è al centro del mondo tennistico. A Torino è appena stato elargito il titolo di Maestro di questa stagione, a Bologna da domani comincerà la rincorsa all’Insalatiera più agognata. E a Milano, intanto, si sta giocando un’altra partita, dai riverberi altrettanto importanti: quella disputata, per certi versi contro se stesso, dall’attuale numero due del ranking Jannik Sinner . Che non scende in campo dal trionfale ultimo atto di Wimbledon e che, ormai è piuttosto evidente, fatica a rimettersi sui binari su cui fino a quattro mesi fa sfrecciava da incontrastato dominatore della scena mondiale. L’azzurro, in uscita dai secondi Championships conquistati di fila, è stato frenato da una fastidiosa tendinopatia extra-articolare al ginocchio destro , che ha interessato l’ormai celeberrima bandelletta ileotibiale.

Sinner, un fastidio limitante e le terapie al J Medical

Le terapie prima, concordate con il J Medical di Torino, e il riposo poi, vissuto nella sua residenza di Montecarlo dopo una primavera senza mai staccare la spina, non hanno risolto la situazione. Nonostante il problema non abbia subito evoluzioni negative, però, come confermato dagli accertamenti svolti in seguito al San Raffaele di Milano, sotto l’attenta supervisione del professor Alberto Zangrillo. Costretto a convivere con un dolore che non conosceva, un fastidio scorbutico che va e viene a seconda delle giornate, l’altoatesino ha così preferito rinunciare prima allo “swing” americano, poi agli Us Open e quindi anche alla parentesi asiatica in autunno, annunciando infine la conclusione anzitempo di un 2026 agonistico che, da marzo in poi, aveva messo a terra premesse leggendarie.

Cahill: "Frustrante che un problema così..."

Lo scenario ha causato in Jannik e nel suo team una logica frustrazione, a maggior ragione per la consapevolezza di avere a che fare con un infortunio sì fastidioso, ma non inibente. Aspetto di cui ha confermato piena consapevolezza, pochi giorni fa soltanto, anche Darren Cahill, forse la persona più vicina al 25enne di Sesto nell’ultimo lustro: «Frustrante che un problema così piccolo lo tenga fermo a lungo», le parole del supercoach ormai prossimo all’agognata pensione e in predicato di essere sostituito, nello staff di Sinner, dallo svedese Norman. Il problema è naturalmente di natura fisica, motivo per cui Jannik non ha smesso di indagare la zona esterna del suo ginocchio destro, nelle ultime ore, a quanto trapela, affidandosi anche al luminare finlandese Lasse Lempainen, chirurgo che opera a Turku, ma di casa presso La Madonnina a Milano.