La verità è che fanno due sport diversi, Alcaraz e Zverev. Che sarebbero tre se ancora ci fosse Sinner, l’unico altro davvero in grado - con la sua precisione chirurgica e la sua solidità mentale - di contrastare e sovente scardinare lo strapotere tecnico, fisico, agonistico e caratteriale di Carlitos, nuovo re di Torino. Torino che peraltro già nel 2022 lo aveva incoronato cocco di casa, al netto della rivalità con Jannik e dell’ovvio tifo italico. Il ragazzo murciano allora diciannovenne era infortunato, dovette saltare le Finals ma venne comunque nell’Arena a ricevere il trofeo di più giovane numero 1 della storia. Sulla Mole illuminata ieri sera stava, giustamente, stampata la faccia di questo strabiliante fenomeno che nel frattempo si è fatto crescere dei capelli un po’ frufrù che in campo lo rendono magari meno macho torello ma ancor più svolazzante e leggiadro. Lo spilungone tedesco, che grazie ai malanni di quegli altri due è salito in cima al ranking Atp, comprensibilmente si irrita quando gli chiedono se davvero si senta il più forte come la classifica direbbe, perché non è colpa sua se Sinner è ora fuori causa e Alcaraz lo è stato prima, ma lo sa pure lui che.