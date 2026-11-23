Le parole di Cobolli su Carlitos e Jannik
La verità è che fanno due sport diversi, Alcaraz e Zverev. Che sarebbero tre se ancora ci fosse Sinner, l’unico altro davvero in grado - con la sua precisione chirurgica e la sua solidità mentale - di contrastare e sovente scardinare lo strapotere tecnico, fisico, agonistico e caratteriale di Carlitos, nuovo re di Torino. Torino che peraltro già nel 2022 lo aveva incoronato cocco di casa, al netto della rivalità con Jannik e dell’ovvio tifo italico. Il ragazzo murciano allora diciannovenne era infortunato, dovette saltare le Finals ma venne comunque nell’Arena a ricevere il trofeo di più giovane numero 1 della storia. Sulla Mole illuminata ieri sera stava, giustamente, stampata la faccia di questo strabiliante fenomeno che nel frattempo si è fatto crescere dei capelli un po’ frufrù che in campo lo rendono magari meno macho torello ma ancor più svolazzante e leggiadro. Lo spilungone tedesco, che grazie ai malanni di quegli altri due è salito in cima al ranking Atp, comprensibilmente si irrita quando gli chiedono se davvero si senta il più forte come la classifica direbbe, perché non è colpa sua se Sinner è ora fuori causa e Alcaraz lo è stato prima, ma lo sa pure lui che.
Cobolli: "I veri numeri 1 sono Jannik e Carlos"
Infatti, guardandolo in faccia durante la premiazione, ha definito Carlitos già una «leggenda del nostro sport», cosa che lui - pur fortissimo e cresciuto assai - difficilmente diventerà. E lì - ripensando alla serie mostruosa (un mix di Djokovic e Nadal) di risposte tra i piedi di Sascha che serviva a quasi 230 orari; alle bordate in contrattacco di dritto e di rovescio; ai vincenti con le palle corte che su una superficie del genere solo lui sa inventare - sono rimbalzate le parole di Cobolli dell’altro giorno: «I veri numeri 1 sono Jannik e Carlos». Carlos che a un certo punto sembrava giocasse su un campo senza la rete, quando colpiva lui. Ha fatto (a Zverev!) tre break in un set. Ballava durante le pause, col linguaggio del corpo, pur sempre rispettoso, pareva quasi scherzare il rivale. Ha rischiato d’incasinarsi un minimo giusto per quei suoi eccessi di spavalderia e certe gigionate di cui si compiace, e che lo hanno fatto scivolare dietro Sinner. Il cui ritorno sta diventando un bisogno tremendo. Per rivederlo contro Alcaraz, chiaro. Altrimenti questo, dopo la prima, di Finals ne rivince un’altra dozzina.
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