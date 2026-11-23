Quanto le pare lontano quel 24 aprile 2019, quando Torino vinse l’assegnazione sconfiggendo Manchester, Londra, Singapore e Tokyo?

«Ancora di più l’estate del 2018, quando decidemmo di candidarci. Abbiamo visto nelle Finals pronte a lasciare Londra un’opportunità difficile ma enorme. Tanti mi dissero che ero matta a tentare un azzardo del genere: avevamo una possibilità su cento, e in politica, quando fai scommesse così coraggiose, il rischio è grande. Ci voleva un pizzico di incoscienza, ma ci credemmo insieme a Federazione, sponsor e istituzioni. E oggi, dopo sei edizioni, possiamo dire di aver vinto la sfida sotto ogni punto di vista».



È fiduciosa sul fatto che anche nel 2028, 2029 e 2030 le Finals si disputeranno a Torino?

«Sono ottimista di natura. Mi sono battuta per portarle qui quando non ci credeva quasi nessuno, e continuerò a farlo ora che in tanti ne hanno capito il valore. A nostro favore ci sono i risultati di questi anni: Torino ha bisogno del tennis, ma ormai anche il tennis ha un po’ bisogno di Torino. Come dice il presidente Binaghi, le variabili sono tante, ma la città ha saputo migliorare l’esperienza edizione dopo edizione, e le carte per giocarcela le abbiamo. Del resto, uno dei motivi per cui avevo puntato su questo evento era proprio la sua durata pluriennale. E non è solo spettacolo: le Finals sono un traino per lo sport di base, con iniziative della FITP come “Racchette in classe” che portano il tennis nelle scuole».



Quando si aspetta il ritorno di Sinner in campo e a Torino?

«Spero presto, ovviamente, e spero di rivedere qui anche qualche altro azzurro. È un momento straordinario per il tennis italiano e ora siamo pronti a fare il tifo per la nazionale in Coppa Davis. Ma ho sentito un grande calore sugli spalti anche per i giocatori stranieri: il pubblico di Torino apprezza il loro grandissimo talento. Poi, certo, quando in campo c’è un italiano, le emozioni si moltiplicano».



Qual è il suo rapporto col tennis?

«Il tennis è una parte importante della mia vita: sul campo ho conosciuto mio marito (tendenzialmente vinceva lui e giocando in doppio misto qualche litigio scappava anche) e quella delle Finals è stata tra le sfide professionali più grandi che ho vissuto. Oggi ho l’onore di essere Vicepresidente FITP e mia figlia ha iniziato a fare i tornei. Anche il piccolo, vedendola, ha voluto iniziare a giocare.».



Pratica sport?

«In questo momento fatico a ritagliarmi il tempo per giocare, mentre a volte riesco a fare una partita di padel. Come per tutti, organizzarsi tra lavoro e famiglia è complicato. Quando posso, però, vado in palestra, perchè lo sport è toccasana per la salute fisica e psichica».