Alexander Zverev ha concluso la stagione da numero 1 del mondo, forte di due titoli Slam, i primi della sua carriera, e di 69 vittorie complessive. La sconfitta nella finale delle Nitto ATP Finals contro Carlos Alcaraz non ha alterato questa certezza. "Abbiamo vissuto un anno incredibile - ha detto dopo la finale -. Quindi, un enorme grazie a tutti i componenti del mio team. E riproviamoci l’anno prossimo, sperando di fare anche qualcosa in più". Alle sue spalle ha concluso al secondo posto Jannik Sinner , nonostante l'infortunio al ginocchio che l'ha costretto a chiudere in largo anticipo la stagione. L'azzurro adesso ha soltanto 350 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz, diventato a 23 anni il più giovane ad aver vinto almeno una volta tutti gli Slam e le Nitto ATP Finals. L'unica variazione in Top 10 riguarda Arthur Fils che, al debutto nel torneo dei maestri, vincendo una partita nel girone ha scavalcato Flavio Cobolli e raggiunto il nuovo best ranking alla posizione numero 6.

Jodar da record: "Sogno traguardi ancora più importanti"

Rafa Jodar - anche per lui la prima volta a Torino - resta tra i primi dieci del mondo dopo aver cominciato la stagione da numero 165: nessun giocatore ci era mai riuscito partendo da una posizione così bassa. A Torino il 20enne spagnolo è stato premiato per l'ingresso in Top 10 a soli 287 giorni dal debutto in Top 100, il più rapido di tutti a riuscirci nella storia del ranking computerizzato, battendo di una settimana il precedente primato di Boris Becker. "Significa molto. Penso di aver fatto tutto il lavoro che serviva. Quest'anno ho lavorato davvero molto, molto duramente e molto bene, quindi sono estremamente felice di come stanno andando le cose nel circuito - ha dichiarato Jodar ad ATPTour.com -. Mi sto godendo la mia esperienza nel circuito e continuiamo a impegnarci per raggiungere traguardi ancora più importanti in futuro". Per quanto riguarda l'Italia, gli azzurri di capitan Filippo Volandri affronteranno la Final 8 della Coppa Davis a Bologna con i tre migliori singolaristi disponibili (escludendo l'infortunato Sinner), ovvero Cobolli (n.7 ATP), Luciano Darderi (21) e Lorenzo Musetti (27), più Matteo Berrettini (42), a cui si aggiunge per il doppio Andrea Vavassori. Continua l'ascesa di Francesco Passaro, che ha vinto a Metz il terzo titolo Challenger in poco più di un mese, dopo i successi a Palermo e Maia 2026: con il successo in Francia, il perugino ha guadagnato 34 posizioni mondiali risalendo fino al numero 124 del mondo.

La Top 10 del ranking ATP

1. Alexander Zverev - 10350 punti

2. Jannik Sinner - 7950

3. Carlos Alcaraz - 7600

4. Ben Shelton - 5570

5. Daniil Medvedev - 4220

6. Arthur Fils - 3825

7. Flavio Cobolli - 3680

8. Frances Tiafoe - 3590

9. Taylor Fritz - 3300

10. Rafael Jodar - 3234.