Piove sul bagnato per Jannik Sinner. La delicata situazione del tennista azzurro per l'infortunio al ginocchio che lo tiene ormai lontano dal terreno di gioco dal 12 luglio - quando ha incredibilmente trionfato sull'erba di Wimbledon contro Sascha Zverev - ha subito un nuovo aggiornamento: l'ex numero uno del ranking ATP rischia seriamente di doversi operare. Il problema al ginocchio destro è diventato un ostacolo sempre più grande che lo ha costretto a saltare tutti i tornei successivi al terzo Slam stagionale. Ora un nuovo capitolo: l'attuale numero 2 vola in Finlandia per un nuovo consulto con il medico locale Lasse Lempainen.