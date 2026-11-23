Lempainen e il mentore Orava

Lempainen ha 48 anni e ha come mentore Sakari Orava, uno dei più famosi chirurghi sportivi finlandesi, con il quale iniziò a collaborare nel 1998. Orava ha operato leggende del calcio come Marco van Basten, David Beckham, Didier Deschamps e Pep Guardiola, in tempi meno remoti invece l'ex difensore della Juventus Andrea Barzagli e l'attuale esterno dell'Inter Federico Dimarco. Lempainen ha ricevuto questa formazione e nel 2018 è diventato professore associato di ortopedia sportiva all'Università di Turku. Oggi esercita in Finlandia tra Turku e Helsinki, ma anche a Milano, Madrid e in Qatar. Sul proprio sito e sui suoi profili social vi sono immagini e testimonianze dei numerosi atleti passati per la sua clinica.