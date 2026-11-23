Il "salvacarriere" che operò anche Kalulu: chi è Lempainen, mago dei tendini per Sinner
Jannik Sinner ha scelto la via dell'intervento chirurgico. L'azzurro si opera per risolvere il problema al ginocchio che lo tiene lontano dai campi dall'estate: l'ultima apparizione risale allo scorso 12 luglio, nella finale di Wimbledon vinta contro Alexander Zverev. Da lì in poi tanti dubbi, tante ipotesi sulla data del possibile rientro, ma alla fine c'è da aspettare ancora più del previsto. Sinner volerà in Finlandia da Lasse Lempainen, chirurgo ortopedico specializzato nelle lesioni muscolo-tendinee degli atleti e che in passato ha già operato moltissimi grandi campioni di tutti gli sport.
Lempainen e il mentore Orava
Lempainen ha 48 anni e ha come mentore Sakari Orava, uno dei più famosi chirurghi sportivi finlandesi, con il quale iniziò a collaborare nel 1998. Orava ha operato leggende del calcio come Marco van Basten, David Beckham, Didier Deschamps e Pep Guardiola, in tempi meno remoti invece l'ex difensore della Juventus Andrea Barzagli e l'attuale esterno dell'Inter Federico Dimarco. Lempainen ha ricevuto questa formazione e nel 2018 è diventato professore associato di ortopedia sportiva all'Università di Turku. Oggi esercita in Finlandia tra Turku e Helsinki, ma anche a Milano, Madrid e in Qatar. Sul proprio sito e sui suoi profili social vi sono immagini e testimonianze dei numerosi atleti passati per la sua clinica.
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