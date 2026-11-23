Jannik Sinner non c’è ma la qualità dei presenti permette di essere fiduciosi. Tutto pronto alla Bologna Fiere Arena, nuova struttura da 10.500 posti che diventerà da metà dicembre la casa della Virtus pallacanestro e che da domani ospiterà la Final Eight di Coppa Davis . L’Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, sogna un altro successo anche se priva del suo fuoriclasse e il primo esame da superare è la Corea del Sud , avversaria mercoledì nei quarti. Sulla carta un debutto soft considerando che il miglior giocatore degli asiatici è Soon-Woo Kwon, numero 156 del mondo, ma guai a sottovalutare i rivali. “Le posizioni del ranking non contano e sono le motivazioni a essere importanti nel torneo – mette in guardia gli azzurri il capitano Filippo Volandri – I nostri obiettivi sono gli stessi, dobbiamo lottare in modo diverso. Sappiamo di avere pressione ma questo è un privilegio. I giocatori ci sono abituati anche se è chiaro che questa è una competizione diversa dai normali tornei”. Volandri non ha ovviamente anticipato nulla sui singolaristi che scenderanno in campo mercoledì, ma parlando delle convocazioni ha ribadito che “sono solo fatte in base alla classifica, quindi se non ci sono motivi straordinari, non ci sono preclusioni o esclusioni”.

Il ranking Atp

Musetti: “Un onore essere qui"

Rispetto alla lista iniziale, Volandri ha deciso di rinunciare a Simone Bolelli e inserire Matteo Berrettini. “Simone è un ottimo giocatore e un professionista serio. Ha giocato tante partite di coppa Davis, ma ho deciso di portare quattro giocatori di singolare e uno solo di doppio”, il riferimento a Vavassori. Assente Sinner, il punto di riferimento dell’ItalDavis è Flavio Cobolli, reduce dall’esperienza di Torino avara però di soddisfazioni. “E’ stata la mia prima volta alla Atp Finals e devo dimenticarla in fretta. Berrettini? L’ho voluto perchè è un amico ma insieme non abbiamo vinto neanche un set, quindi speriamo che questa settimana sia diversa”, ha sorriso il tennista romano. E’ stata poi la volta di Lorenzo Musetti: “Per me è sempre un onore essere qui. Ho avuto la fortuna di iniziare tre anni fa e vincere la Davis due volte. Lo scorso anno non ero presente e quest’anno è stata una stagione difficile, già stare in squadra è importante. Ho sempre detto a Filippo che sono disponibile a tutto. Quando si viene qui si pensa prima al gruppo. Nelle due vittorie non ho mai giocato e quindi individualmente non ho gioito, spero quindi possa essere l’anno giusto. Ma anche ora, la prima cosa è la vittoria della squadra e, pur sperando di giocare, se la squadra vincesse anche senza me sarei contento”.

Berrettini: "Ho solo pensato a farmi trovare pronto"

E’ stata poi la volta di Matteo Berrettini: “Quando sono uscite le preconvocazioni ho solo pensato a farmi trovare pronto per far parte della squadra. La nazionale e la coppa Davis fin da bambino erano il sogno più grande che avevo e sono felice di essere qui”. Tra gli azzurri l’ultimo a parlare è stato Luciano Darderi: “In Italia ci sono molti giocatori forti, abbiamo vinto gli ultimi tre anni e quindi vuole dire che la qualità è altissima”.