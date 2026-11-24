TORINO - Anche l’ultimo petalo si è adagiato in terra. La margherita è stata sfogliata, financo spolpata. E Jannik Sinner ha infine preso la ferale decisione: si farà operare al ginocchio destro per risolvere la tendinopatia extra-articolare che lo accompagna dai giorni, allora lieti e spensierati, successivi al trionfo-bis sull’erba di Wimbledon . Il fuoriclasse azzurro è volato già ieri in Finlandia, a Turku, dove nella mattinata odierna subirà l’intervento alla bandelletta ileo-tibiale che, nella speranza sua, nostra e di tutti, gli permetterà di tornare al meglio in campo. Certo: non prima di quattro mesi, secondo analoghi precedenti che hanno riguardato sportivi di alto livello. Per questo si fa largo, in bocca, quel sapore amaro figlio del (tanto) tempo investito, ma infine sprecato, nel tentativo di risolvere il problema con il riposo e la terapia conservativa.

Operazione in Finlandia

Fa una certa impressione, in fondo, pensare che siano trascorsi 135 giorni dal successo su Zverev ai Championships, da quel trofeo con l’ananas sollevato al cielo, con la forza di un sorriso così intenso e spontaneo. E fa ancor più impressione pensare che ne dovranno trascorrere altri 135, giorno più o giorno meno, prima di rivederlo nei pressi di una rete, a stringere la mano al giudice di sedia e all’avversario. Il 25enne di Sesto è decollato ieri mattina da Bolzano, intorno alle 10:30, con un volo privato, per raggiungere la clinica “Pihlajalinna Turku Kupittaa”, dove oggi sarà operato dal luminare Lasse Lempainen.

Un campione, pure lui, pur senza racchetta in mano: il chirurgo ortopedico finlandese, erede designato di quel Sakari Orava che si era occupato dei malanni di Van Basten e Beckham, ha già rimesso in sesto centinaia di grandi sportivi. Dal calciatore Ousmane Dembélé, stella del Psg bi-campione d’Europa in carica, al nostro sciatore Giovanni Franzoni, sul podio in discesa ai recenti Giochi di Milano Cortina. Sinner, esauriti i petali da sfogliare, si è affidato a lui, dopo le frustrazioni degli ultimi quattro mesi, tra le terapie del J Medical e i check-up al San Raffaele, tra il riposo a Montecarlo e le consulenze a Lione. L’azzurro nello scorso fine settimana si è fatto visitare da Lempainen a La Madonnina di Milano, dove il professore si appoggia in Italia, quindi ha deciso di accendere la luce verde all’ipotesi dell’operazione, in scia a troppe settimane trascorse a convivere con un fastidio che, per definizione, va e viene, si acuisce e si smorza. Serve forse anche una certa testa per convivere con il dolore e per provare a farlo tacere, ma Jannik è preciso e metodico in tutto. Anche nell’esigenza di sentirsi sempre al 100% quando è ora di scendere in campo.