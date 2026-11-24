"Il rientro in Primavera"

Professore, con l’operazione messa in programma solo nei giorni scorsi c’è chi ha parlato di una cattiva gestione del problema alla bandelletta ileotibiale... «Un’interpretazione che penso sia assolutamente da smentire. Anche io avrei tentato qualsiasi altra strada, prima di prendere in considerazione un intervento. Nella maggior parte dei casi la terapia conservativa è sufficiente per superare l’infiammazione, e quindi il dolore, ma servivano alcuni mesi per capirlo. Quando parliamo di tendini i tempi di recupero sono sempre delicati e spesso lenti. È quindi sbagliato dire che il tennista abbia perso tempo». L’operazione potrebbe invece compromettere la carriera di Sinner o almeno portare con sé il rischio che non torni più ai suoi livelli? «Non sarei drastico quanto questi timori. Occorrono rigorosi tempi di recupero (nel caso dell’altoatesino si prevede un possibile rientro il prossimo aprile, ndr), ma una volta sistemato il problema con questa soluzione di “extrema ratio” penso che si possa essere abbastanza fiduciosi sul futuro dell’atleta. Non mi sbilancerei invece sulle tappe della riabilitazione, perché per questi aspetti occorre conoscere il tipo di operazione e cosa verrà comunicato nelle prossime ore. Le tempistiche saranno comunque quelle attese. È come un’operazione al tendine di Achille. Il pieno recupero richiede almeno tre-quattro mesi, quindi il rientro di Sinner dovrebbe essere in primavera».