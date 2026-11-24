Massimo sostegno e vicinanza, come è giusto che sia per una squadra che fa della compattezza del gruppo una delle sue armi principali . Ad esprimerla per primi a Jannik Sinner , appena saputa la notizia dell’intervento al ginocchio in Finlandia , sono i componenti della nazionale azzurra di Coppa Davis , dopo tre trionfi consecutivi più che mai attesa protagonista della Final 8 alla BolognaFiere Arena (domani l’esordio, con avversaria nei quarti la Corea del Sud; ieri sera in città è arrivato anche Alcaraz). «Mi ha detto che tornerà e ne siamo sicuri, perché è importante non solo per noi e la Davis, ma per l'Italia e per tutti - il messaggio che manda al campione di Sesto Pusteria il capitano Filippo Volandri -. A prescindere che non sia qui fisicamente, lui c'è perché si fa sentire e ci scrive nella nostra chat. Gli facciamo un grande in bocca al lupo e lo aspettiamo a braccia aperte».

Il messaggio di Berrettini e Cobolli

Chi probabilmente conosce meglio di chiunque altro che cosa stia passando l’altoatesino, alla luce della propria esperienza personale e di una carriera contrassegnata dai problemi fisici, è Matteo Berrettini. «So bene quanto è duro rimanere fuori e vedere allungarsi i tempi di recupero – le parole del 30enne romano, anche legato da un rapporto di amicizia con Sinner -. Mi sento di dirgli che c'è tempo, che è giovane e sono sicuro che tornerà lo Jannik che tutti conosciamo. Allo stesso modo so quanto sia frustrante, ma il segreto a questo punto è non avere fretta e tornare al 100%. Dalla fine del 2023 ha perso solo otto partite, un dato che testimonia come quando sta bene ce n'è per pochi. Deve prendersi il suo tempo, ho piena fiducia nelle sue capacità mentali, fisiche e tennistiche. Dispiace a tutti noi per l'intervento, ma speriamo possa tornare in campo al più presto». Sulla stessa lunghezza d’onda pure Flavio Cobolli, eroe da debuttante dodici mesi fa e ora, classifiche alla mano, numero uno del team tricolore: «Gli ho scritto subito, anche se non siamo a conoscenza dei particolari. Mi dispiace ovviamente se dovessero allungarsi i tempi di recupero, per il tennis italiano è una batosta. Avere Jannik nel tour è importante per tutti noi. Lui è una parte fondamentale del team anche se adesso non è qui, ci manca così come a tutti i tifosi italiani».

"Sinner motore del tennis italiano"

Concetti che ritornano anche nelle dichiarazioni in conferenza stampa di Lorenzo Musetti. «Il mio augurio è che l’intervento vada nel migliore dei modi e che possa tornare in campo il prima possibile – sottolinea il talento di Carrara -. Jannik è il motore del tennis italiano e, per me, rappresenta una grande fonte di ispirazione per l’ambizione e i risultati che è riuscito a raggiungere. Gli auguro davvero il meglio. Ha alle spalle un team molto organizzato e professionale, che saprà aiutarlo a prendere le decisioni migliori. Sono convinto che tornerà più forte di prima». Considerazioni analoghe arrivano anche da parte di Andrea Vavassori, reduce dalle Atp Finals di doppio. «Ci spiace tantissimo, seguiamo con una certa apprensione la sua situazione legata all’infortunio in questi mesi difficili per lui – dichiara il torinese -. Abbiamo un bel legame, ci ha sempre dato grandissimo sostegno, anche da lontano, come ad esempio l’anno scorso durante la Davis quando l’abbiamo sentito e ci ha detto che faceva il tifo per noi da casa. Del resto Jannik è un po’ il nostro faro, quello che sta indicando la via a tutti quanti, quindi speriamo che torni presto perché abbiamo bisogno di lui». In questa atmosfera di grande compattezza, stona però il gelo tra Berrettini e Musetti, sempre distanti nelle foto, in conferenza stampa e anche negli allenamenti. Chissà che il ct non riesca in una nuova impresa: riavvicinarli.