Sinner 10 La lontananza sai è come il vento. È arrivato nelle prime giornate, e ha parlato. Siccome nessuno c’è abituato, ha finito per rendere più fitto il mistero. Che non risponde più alla domanda su che cosa abbia, ma su che cosa dovrà fare. Ieri è arrivata la risposta: andrà in Finlandia, a Turku, per farsi operare dal professor Lasse Lempainen , che lo aveva visitato nei giorni scorsi a Milano. Quando ha lasciato Torino c’è chi ha spiegato che era in partenza per gli Stati Uniti, chi ha corretto che era in volo per Honululu, qualcuno s’è sentito in dovere di precisare che altre possibili destinazioni erano San Diego, Timbuctu, Poggibonsi e Cantù. Altri hanno continuato a vederlo a Torino, sotto mentite spoglie. C’è, l’ho visto, ama troppo le Finals, si è mischiato ai raccattapalle, ma è ancora qui. La lontananza, si sa, è come il vento, che fa dimenticare chi non s’ama. Sinner, per buona sorte è amatissimo, e anche se non c’era, c’è chi l’ha visto comunque vincitore, travestito da Alcaraz (cofana di capelli compresa). Tornerà ad aprile, forse . Ma sulla data già si agitano nuovi misteri. La terapia conservativa non ha funzionato. Ora servono bisturi e pazienza. Ma nessuno dei veggenti del web, nei mesi scorsi ce l’aveva detto. Intanto, in bocca al lupo. In Finlandia ce ne sono tanti.

Zverev 8 Come si soffre lassù in alto

Ha lavorato anni per entrare nel Club dei Più Forti, là dove occorre la tessera da vincitore di Slam e da Numero Uno della classifica. Ce l’ha fatta con merito, ma senza riuscire a convincere di non essere un usurpatore. A Torino ha vinto i primi quattro match da capo classifica, ma il quinto lo ha ricacciato indietro, facendolo precipitare nel gorgo delle domande senza risposta. Se ci fossero stati i Sincaraz che fine avrebbe fatto il povero Sascha? Interrogativo legittimo, per quanto ingeneroso nei confronti del tedesco. Ma il problema tornerà a proporsi e renderà impervio il cammino di Zverev. E a giudicare dalla finale di questo Master Venti Ventisei, ribaltare il 7-0 di quest’anno contro Sinner (5-0) e Alcaraz (2-0) non sarà di facile soluzione.

Cobolli 7 Ci rivediamo alle prossime Finals

Il voto fa media… Merita 8 per come ha inseguito le Finals e 6 per come le ha giocate. Non credo sia stata un’apparizione destinata a perdersi nei già ampi resoconti del torneo, Flavio è venuto a Torino con la certezza che l’esame più difficile da passare fosse quello della qualificazione. Ha imparato, ha capito, tornerà… Ha speso molto, quest’anno, e non ha avuto tempo per ricaricare le batterie. Ha giocato bene i primi tempi delle sue partite, decisamente male i set conclusivi. È nella considerazione più alta di chi il Master l’ha giocato in passato. Becker gli manda a dire che deve trovare il modo di far funzionare il suo gioco, i suoi colpi, anche nelle condizioni più difficili. Panatta gli consiglia di cambiare non il proprio carattere, che va bene così, ma l’atteggiamento, un po’ troppo “amico di tutti”. «È nella Top Ten ormai da mesi, deve imparare a farlo pesare di più». A mio parere è bene che ascolti entrambi.