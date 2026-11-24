Archiviate le Atp Finals di Torino , il grande tennis torna protagonista in Italia. Da martedì 24 a domenica 29 novembre, sul cemento indoor della BolognaFiere Arena, va in scena la Final Eight di Coppa Davis 2026. Gli azzurri di Filippo Volandri, detentori del trofeo, vanno a caccia di uno storico poker consecutivo dopo i trionfi del 2023, 2024 e 2025 . Nonostante l'assenza di Jannik Sinner , l'Italia si presenta all'appuntamento iridato con una formazione di assoluto livello e figura tra le principali candidate alla conquista dell'Insalatiera, insieme a Spagna e Germania. A tenere a battesimo il cammino degli azzurri sarà la Corea del Sud, autentica outsider della manifestazione.

Coppa Davis, quando gioca l'Italia e le possibili avversarie

L'esordio degli uomini di Volandri è in programma mercoledì 25 novembre alle ore 16 contro la Corea del Sud, nazionale che non annovera giocatori tra i primi 100 del ranking Atp. In caso di successo, gli azzurri torneranno in campo venerdì 27 novembre, sempre alle ore 16, per affrontare in semifinale la vincente del confronto tra Canada e Repubblica Ceca. Dall'altra parte del tabellone figurano invece Germania, Gran Bretagna, Austria e Spagna. Possibile, dunque, una riedizione dell'ultimo atto dello scorso anno contro gli iberici. La finalissima è in programma domenica 29 novembre alle ore 15.

Coppa Davis, i convocati dell'Italia

Sono cinque i tennisti sui quali potrà contare capitan Filippo Volandri per l'assalto al quinto titolo della storia azzurra nella competizione. A guidare la spedizione italiana sarà Flavio Cobolli, numero 7 del ranking mondiale, affiancato da Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Matteo Berrettini, quest'ultimo inserito nell'elenco definitivo al posto di Simone Bolelli. Completa la squadra lo specialista del doppio Andrea Vavassori.