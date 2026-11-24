Sinner, operazione riuscita: svelata la soluzione adottata per risolvere il problema al ginocchio
TURKU (Finlandia) - Jannik Sinner è stato operato al ginocchio destro. Il sei volte campione Slam si è sottoposto nella mattinata di martedì 24 novembre a un intervento chirurgico in Finlandia, a Turku, dove a operarlo è stato il rinomato specialista Lasse Lempainen. A confermare il buon esito dell'operazione ai microfoni di Rai Südtirol è stato Herbert Schönhuber, medico di fiducia del tennista altoatesino, che ha accompagnato il classe 2001 in Finlandia.
Sinner, in cosa consiste l'intervento al ginocchio
Nel corso dell'intervento chirurgico si è proceduto all'allungamento della bandelletta ileotibiale. Secondo quanto riferito da Schönhuber, la tecnica adottata rappresentava la soluzione meno invasiva e meno stressante per il tennista azzurro, con l'obiettivo di risolvere definitivamente il problema che da tempo lo affliggeva.
Sinner salta gli Australian Open: i tempi di recupero
Per Sinner si prospetta un periodo di stop di circa tre mesi. Una tempistica che costringerà l'altoatesino a rinunciare agli Australian Open, primo appuntamento Slam della stagione 2027, in programma a gennaio. Il sei volte campione Slam, che lo scorso luglio aveva trionfato sull'erba di Wimbledon, dovrà dunque rimandare il proprio ritorno in campo. La priorità sarà ora completare il percorso di riabilitazione e recuperare la piena efficienza fisica prima di tornare a misurarsi con gli impegni del circuito Atp.
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