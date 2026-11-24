TURKU (Finlandia) - Jannik Sinner è stato operato al ginocchio destro. Il sei volte campione Slam si è sottoposto nella mattinata di martedì 24 novembre a un intervento chirurgico in Finlandia, a Turku, dove a operarlo è stato il rinomato specialista Lasse Lempainen. A confermare il buon esito dell'operazione ai microfoni di Rai Südtirol è stato Herbert Schönhuber, medico di fiducia del tennista altoatesino, che ha accompagnato il classe 2001 in Finlandia.