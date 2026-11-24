È andato a buon fine l'intervento chirurgico di Jannik Sinner al ginocchio . L'azzurro è stato operato a Torku, in Finlandia, dal professor Lasse Lempainen , e ora prepara il percorso di riabilitazione. Dopo l'operazione lo stesso Sinner ha rassicurato i suoi fan con un post sui propri profili social.

Sinner: "Mi manca essere in campo"

"Nel corso degli ultimi mesi, insieme al mio team abbiamo provato tutto per trattare la mia lesione senza chirurgia. Dopo alcuni progressi molto incoraggianti all'inizio, il mio ginocchio purtroppo non ha risposto come speravamo tutti, ecco perché oggi ho subito una piccola operazione per migliorare la condizione della mia fascia iliotibiale. Mi manca davvero essere in campo e ora inizierò il mio percorso di recupero insieme al mio team. Grazie per tutto il vostro supporto. Ci vediamo presto!", ha scritto Sinner. Il numero 2 del mondo è in dubbio per gli Australian Open in programma a gennaio, dove difende la semifinale conquistata quest'anno. Più avanti verranno svelati i tempi di recupero.