La Repubblica Ceca è la prima semifinalista della Coppa Davis 2026. A Bologna la Nazionale capitanata da Tomas Berdych batte 2-0 il Canada e attende la vincente di Italia-Corea del Sud , in programma domani, 25 novembre.

Machac e Lehecka trascinano la Repubblica Ceca

Senza l'infortunato Denis Shapovalov, il capitano del Canada Frank Dancevic schiera in singolare il numero 165 del mondo Liam Draxl, che getta il cuore oltre l'ostacolo e trascina l'ex top 20 Tomas Machac (attualmente numero 60) al terzo set: finisce 6-2 3-6 6-2 per Machac, schierato al posto del numero 15 Jakub Mensik. Spazio poi ai primi singolaristi, che come da prassi giocano per secondi: da una parte c'è il n.17 ATP Felix Auger-Aliassime, dall'altra il n.14 Jiri Lehecka. Dopo aver annullato 9 palle break e un set point, il ceco conquista il primo parziale al tie-break per 7 punti a 4. Nel secondo il canadese cede alla distanza e si fa breakkare due volte: Lehecka vince 7-6 6-2 ed evita il doppio decisivo.