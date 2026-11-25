TORINO - Cappotto scuro, felpa verde con il cappuccio tirato su per respingere la temperatura appena sotto lo zero di Turku e stampelle a sostenerne il passo cauto. Jannik Sinner , nel pomeriggio di ieri, ha lasciato la clinica Pihlajalinna con il sorriso sulle labbra e l’umore buono per soddisfare la richiesta di selfie di qualche sparuto appassionato. Sulle sue gambe, soprattutto, appena poche ore dopo l’intervento chirurgico al ginocchio destro cui si è sottoposto a “casa” di Lasse Lempainen , il luminare finlandese che, per provare a risolvere la tendinopatia di cui soffre l’azzurro dai giorni successivi al trionfo-bis di Wimbledon, storia di luglio, gli ha “allungato” la bandelletta ileo-tibiale di circa 1,5-2 centimetri.

Sinner, commenta anche Yildiz

Al fine di allungargli, allo stesso modo, anche la carriera agonistica, obiettivo che l’altoatesino negli ultimi mesi sta inseguendo come la stella polare più luminosa. Poche ore dopo essere finito sotto i ferri, d’altronde, il 25enne di Sesto ha definito per primo l’operazione quale «un piccolo intervento», attraverso un post sui social che ha scatenato l’affetto di amici e tifosi. Dal blocco azzurro a Bologna per la Coppa Davis a Lindsey Vonn, da Aryna Sabalenka a Kenan Yildiz. Il chirurgo ortopedico gli avrebbe praticato tre piccole incisioni a forma “di Z” proprio alla bandelletta, al fine di estenderla e diminuirne la tensione alla base dell’infiammazione, rendendo il tendine più elastico e rilassato.