Gira intorno alla foto di Jannik Sinner , in senso prospettico, anche la vigilia di Coppa Davis. Il messaggio che dà forma alla curiosa liaison tra la clinica Pihlajalinna di Turku e l’Arena della Fiera a Bologna lo vede incappucciato e stretto tra due fan, con l’aria mesta di chi – appena operato – si augura che lo tengano altrimenti cade, e fa da promemoria per la stagione Venti Ventisette, nella quale JS non potrà mancare la Davis se vorrà concedersi una chance “sicura”, da regolamento, per la partecipazione alle Olimpiadi di Los Angeles dell’anno successivo. “Bologna aspettami” è il grido che viene dall’immagine del ragazzo che attende da 5 mesi di tornare in campo, e da ieri sa che dovrà consumarne altri 3, o 4, nelle lunghe operazioni di “ri-atletizzazione”. Termine antiestetico come le stampelle che Jan sarà costretto a utilizzare nei prossimi giorni, ma utile a restituirlo al tennis nei modi che gli hanno augurato gli azzurri in queste ultime ore. Rimesso a nuovo e più forte di prima. E Bologna lo aspetterà, nel suo terzo mandato da città-sede delle Final 8 di Coppa. Ci mancherebbe altro… Nella certezza che l’ Italia vi farà parte da “nazione ospitante”, vada come vada questa settimana inaugurata ieri dalla sfida tra Cechia e Canada (vinta dai cechi), che vede gli azzurri ingolositi da un all-in che consenta il poker di vittorie consecutive. Ma per la prima volta non come sicuri favoriti. C’è una Spagna con due Top Ten protagonisti alle Finals di Torino, e un doppista di ottimo nome come Arevalo , che ha i numeri per garantire ad Alcaraz la prima conquista della Coppa e a Jodar l’ingresso definitivo tra i notabili del tennis iberico.

Oggi Italia-Corea del Sud: è il quarto confronto diretto

Il cammino comincia oggi (ore 16) contro la Corea del Sud. Quarto confronto con una formazione da sempre alla periferia del tennis da circuito, ma industriosa e combattiva al punto da ritagliarsi in più occasioni un angolo di celebrità nelle vicende della Coppa. Nel 1981 fu l’Italia a ospitare la Corea a Sanremo, nello spareggio per non uscire dal World Group. Rapido 3-0, con Panatta, Barazzutti e Bertolucci in campo, e 4-1 finale con l’ultimo punto firmato da Ocleppo. Nel 1987 altro spareggio, stavolta a Seul, Adriano Panatta capitano. Uno pari dopo la prima giornata, due-uno Italia grazie al doppio, e 2 pari in avvio del terzo giorno di gara, Claudio Panatta sconfitto (come Canè nella prima giornata) da Song. Il 3-2 era nelle mani di Canè, avanti 2-0 dopo i primi due set. Ma qualcosa s’inceppa tra i pensieri del bolognese. Sente che i compagni di squadra stanno cercando di cambiare l’aereo per partire il prima possibile. Si rivolge al capitano scuotendo la testa capelluta: «Vedi, non fanno il tifo per me. E allora io perdo». Avanti anche nel terzo set, Canè viene ripreso. Sei a sei… Al cambio di campo si rivolge a Panatta, come a dire… «Visto?». Segue questo scambio tra i due: «Vedi Paolo, sai che cosa succede se perdi questo match?». «No, Kepiteino, non lo so». «Succede che io ti meno». Silenzio. «Se perdo mi meni, Kepiteino? Ah! Ma se vinco non mi meni, vero?». «No, non ti meno». «Bene, Kep, e allora io vinco». Otto a sei e match finito al terzo set. L’ultima volta fu a Cagliari, 2020, a porte chiuse per il Covid. La Corea schierava Duck-Hee Lee, famoso per essere diventato giocatore di ottimo livello sebbene sordo dalla nascita. Un miracolo di tennista, ma non forte al punto da farsi strada contro Fognini (anche in doppio con Bolelli) e Gianluca Mager, all’esordio. Fu l’ultimo match italiano nella “vecchia Coppa”. Dal 2021 entrò in scena la Davis formula Piqué, il difensore del Barça a capo del progetto di rinnovamento voluto dalla ITF. La nascita di una nuova Davis che fece inorridire tutti i vecchi campioni. Ma i protagonisti di oggi non hanno conosciuto (tranne pochi) la vecchia Coppa. Inutile rivangare. La Corea attuale schiera Kwon Soonwoo, 139 Atp (ma 52 nel 2021), recente finalista al Challenger di Metz, battuto dal nostro Passaro in due set; l’occhialuto Chung Hyeon, 30 anni, tornato a giocare (ma solo nei tornei ITF) dal 2023, dopo aver superato lunghissimi mesi di assenza per una serie indicibile di infortuni. Era una delle speranze del nuovo tennis, nel 2018, quando giunse al numero 19 della classifica, semifinalista in Australia, prima dell’infortunio che di fatto gli è costato la carriera. Oggi è 598. Gli altri sono Park Uisung, Hong Seongchan e Nam Jisung. Un match che servirà a Volandri per capire chi sta meglio, se il debuttante Darderi vale già oggi l’esperienza di Cobolli e Musetti, e chi può essere il miglior compagno per Berrettini in doppio. Contro la Cechia, venerdì, la sfida sarà già decisiva.