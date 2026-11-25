Jannik Sinner è tornato in Italia, ma è subito ripartito per la Francia. Dopo essersi sottoposto nella giornata di martedì 24 novembre a un intervento chirurgico al ginocchio destro a Turku, in Finlandia, il tennista azzurro ha fatto rientro in Alto Adige . Il campione italiano è atterrato all'aeroporto di Bolzano a bordo di un volo privato, in una zona dello scalo lontana da telecamere e occhi indiscreti. Ad attenderlo il fratello Mark. Per Sinner però nessun bagno di folla ma una ripartenza quasi immediata, poco dopo le 11, in direzione Nizza. Nell'area degli arrivi dell'aeroporto, come mostrano le immagini di altoadigeweb, c'erano solamente papà Hanspeter e l'entoruage che lo hanno accompagnato in Finlandia.

La cena dopo l'operazione e il percorso verso il rientro

Prima di lasciare la Finlandia, Jannik si è concesso una serata di relax insieme alla famiglia e ai componenti del suo entourage. L'occasione è stata il compleanno del papà Hanspeter, festeggiato in un ristorante di Turku a poche ore dall'intervento. Presenti anche il manager Alex Vittur, il preparatore atletico Umberto Ferrara e i medici Alberto Zangrillo e Herbert Schönhuber. Un momento di serenità al termine di una giornata particolarmente significativa per l'altoatesino, che sui social aveva raccontato le ragioni della scelta di ricorrere alla chirurgia dopo mesi di terapie conservative. L'intervento, che ha riguardato l'allungamento della bandelletta ileotibiale, dovrebbe comportare uno stop di circa tre mesi. Nessuna data certa, tuttavia, per il ritorno alle competizioni: saranno le risposte del ginocchio a dettare i tempi del rientro.

Le parole del chirurgo Lempainen

A rassicurare sulle condizioni dell'azzurro è intervenuto anche Lasse Lempainen, il chirurgo finlandese che ha eseguito l'operazione. Lo specialista ha affidato al proprio profilo Instagram un messaggio, accompagnato dalla fotografia di un campo da tennis in terra battuta: "Sinner ha subito un intervento chirurgico al ginocchio a Turku, Finlandia. L'intervento è andato bene e ora il focus si sposta su un processo di riabilitazione attentamente pianificato e individualizzato. La nostra priorità è garantire una guarigione sicura e un ritorno di successo al livello più alto del tennis professionale. Grazie per la vostra fiducia. Auguriamo a Jannik Sinner il meglio nella sua guarigione". Archiviato l'intervento, per il campione di Sesto Pusteria comincia dunque la delicata fase del recupero. L'obiettivo non è soltanto tornare in campo, ma farlo nelle condizioni fisiche necessarie per competere nuovamente ai vertici del circuito mondiale.