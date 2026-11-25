"Non ho ancora colpito una pallina", Alcaraz tra i dubbi e il messaggio per Sinner: "Mi manca"
"Non ho ancora colpito una pallina, oggi sarà la prima volta". Nel corso di un'intervista concessa a RTVE, a 24 ore dall'esordio della 'sua' Spagna nelle Final 8 di Coppa Davis contro l'Austria, il fuoriclasse maiorchino Carlos Alcaraz, fresco vincitore delle Nitto ATP Finals di Torino nonostante le condizioni fisiche precarie, non scioglie le riserve circa la sua presenza in campo.
Le parole di Alcaraz
"Alla fine saranno le sensazioni che proveremo giorno dopo giorno a darci delle indicazioni. Non voglio dare nulla per scontato, ma posso dire che mi sento un pochino meglio ogni giorno e vedo sempre più chiaramente che sto recuperando. Giovedì, quando tutto si sarà stabilizzato e avrò svolto gli allenamenti, quando arriverà il momento, parlerà Ferrer", le parole di Carlos Alcaraz. In conferenza, poi, un passaggio su Jannik Sinner: "Mi manca, ma sono sicuro che tornerà più forte e migliore. In merito alla decisione di procedere con l'operazione, penso che il suo team abbia preso una buona decisione. Lui è giovane e ha molti anni davanti. Gli auguro tutto il meglio e spero di vederlo presto in giro per il tour".
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS