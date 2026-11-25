Le parole di Alcaraz

"Alla fine saranno le sensazioni che proveremo giorno dopo giorno a darci delle indicazioni. Non voglio dare nulla per scontato, ma posso dire che mi sento un pochino meglio ogni giorno e vedo sempre più chiaramente che sto recuperando. Giovedì, quando tutto si sarà stabilizzato e avrò svolto gli allenamenti, quando arriverà il momento, parlerà Ferrer", le parole di Carlos Alcaraz. In conferenza, poi, un passaggio su Jannik Sinner: "Mi manca, ma sono sicuro che tornerà più forte e migliore. In merito alla decisione di procedere con l'operazione, penso che il suo team abbia preso una buona decisione. Lui è giovane e ha molti anni davanti. Gli auguro tutto il meglio e spero di vederlo presto in giro per il tour".