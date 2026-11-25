L'Ital tennis vola in semifinale di Coppa Davis a Bologna. La formazione di Filippo Volandri, a caccia della quarta insalatiera consecutiva, elimina la Corea del Sud al doppio decisivo. Dopo il successo di Musetti e la sconfitta di Cobolli, Matteo Berrettini e Andrea Vavassori chiudono i conti per la qualificazione nel doppio decisivo. Il duo azzurro si impone in due set su Chung/Kwon con il punteggio di 7-6(2) 7-6(11), in un'ora e 54 minuti di gioco, e spedisce l'Italia nella semifinale contro la Repubblica Ceca . Si torna in campo venerdì: se dovessero essere confermati i singolaristi dei quarti di finale, sarà Musetti contro Tomas Machac e Cobolli contro Jiri Lehecka. Domani in campo la Germania di Alexander Zverev e la Spagna di Carlos Alcaraz, rispettivamente impegnate con Gran Bretagna e Austria.

Musetti ok, Cobolli no

L'Italia aveva iniziato bene la sfida di Coppa Davis contro la Corea del Sud. Nel primo singolare Lorenzo Musetti, numero 27 Atp, ha battuto Seong Chan Hong, numero 787, con il punteggio di 6-0 7-6(5) in un'ora e 31 minuti. Ha così regalato il primo punto alla squadra di Filippo Volandri. Gli azzurri avevano la possibilità di chiudere subito i conti con il secondo singolare, ma Flavio Cobolli è stato battuto in rimonta da Soonwoo Kwon e la sfida è tornata in parità. Cobolli, numero 7 del ranking Atp, aveva cominciato con autorità, vincendo il primo set per 6-3. Da quel momento però Kwon, numero 139 del ranking, ha alzato tantissimo il livello del suo gioco. Ha servito con grande efficacia e ha messo a segno molti vincenti di dritto, prendendo in mano lo scambio. Il coreano ha vinto il secondo set al tie-break e ha portato la partita al terzo, combattutissimo come il precedente. Il set decisivo si è chiuso ancora una volta al tie-break, e lì Cobolli ha avuto in mano la vittoria. Era avanti di un minibreak, ma non è riuscito a chiudere. Sul 4-5 ha commesso un doppio fallo che ha di fatto consegnato la partita al coreano.