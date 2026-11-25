L'Italia aveva iniziato bene la sfida di Coppa Davis contro la Corea del Sud. Nel primo singolare Lorenzo Musetti, numero 27 Atp, ha battuto Seong Chan Hong, numero 787, con il punteggio di 6-0 7-6(5) in un'ora e 31 minuti. Ha così regalato il primo punto alla squadra di Filippo Volandri. Gli azzurri avevano la possibilità di chiudere subito i conti con il secondo singolare, ma Flavio Cobolli è stato battuto in rimonta da Soonwoo Kwon e la sfida è tornata in parità. Cobolli, numero 7 del ranking Atp, aveva cominciato con autorità, vincendo il primo set per 6-3. Da quel momento però Kwon, numero 139 del ranking, ha alzato tantissimo il livello del suo gioco. Ha servito con grande efficacia e ha messo a segno molti vincenti di dritto, prendendo in mano lo scambio. Il coreano ha vinto il secondo set al tie-break e ha portato la partita al terzo, combattutissimo come il precedente.