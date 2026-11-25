Coppa Davis, Musetti vince ma Cobolli si arrende a Kwon: Italia-Corea del Sud si decide nel doppio
L'Italia aveva iniziato bene la sfida di Coppa Davis contro la Corea del Sud. Nel primo singolare Lorenzo Musetti, numero 27 Atp, ha battuto Seong Chan Hong, numero 787, con il punteggio di 6-0 7-6(5) in un'ora e 31 minuti. Ha così regalato il primo punto alla squadra di Filippo Volandri. Gli azzurri avevano la possibilità di chiudere subito i conti con il secondo singolare, ma Flavio Cobolli è stato battuto in rimonta da Soonwoo Kwon e la sfida è tornata in parità. Cobolli, numero 7 del ranking Atp, aveva cominciato con autorità, vincendo il primo set per 6-3. Da quel momento però Kwon, numero 139 del ranking, ha alzato tantissimo il livello del suo gioco. Ha servito con grande efficacia e ha messo a segno molti vincenti di dritto, prendendo in mano lo scambio. Il coreano ha vinto il secondo set al tie-break e ha portato la partita al terzo, combattutissimo come il precedente.
Il rimpianto di Cobolli
Il set decisivo si è chiuso ancora una volta al tie-break, e lì Cobolli ha avuto in mano la vittoria. Era avanti di un minibreak, ma non è riuscito a chiudere. Sul 4-5 ha commesso un doppio fallo che ha di fatto consegnato la partita al coreano. Dopo quasi tre ore di gioco è una sconfitta che brucia per l'azzurro, anche se la prestazione è stata generosa. Ora tutto dipende dal doppio decisivo. Volandri si affida alla coppia formata da Andrea Vavassori e Matteo Berrettini, che affronterà Chung e lo stesso Kwon, chiamato a un altro sforzo dopo la maratona del singolare. Chi vince porta a casa la sfida.
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