Le parole di Musetti

“L’emozione nel finale si è fatta sentire. La partita è iniziata in modo perfetto, poi mi sono complicato la partita. È un’emozione difficile da descrivere giocare qui, negli ultimi anni non sono riuscito a dare il mio contributo fino in fondo, nonostante le vittorie di squadra”. Così Lorenzo Musetti, nell’intervista in campo. “Ci tengo tantissimo a questa maglia, l’anno scorso non ero potuto venire tra i tanti impegni ed è stata una decisione difficile da prendere. Sono contento di essere tornato, siamo un gruppo unito e siamo grandi professionisti e credo sia quello che ci rende la squadra da battere”, aggiunge il toscano.