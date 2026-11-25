"Il tennis sente la mancanza di Jannik", ha detto lo spagnolo Carlos Alcaraz. "Anche se è uno dei miei più grandi rivali, gli auguro di tornare al meglio", ammette il tedesco Alexander Zverev. Dopo essersi allenati su due campi attigui a BolognaFiere, alla vigilia del loro esordio in Davis Cup, in conferenza stampa hanno espresso segnali di vicinanza per Jannik Sinner, che ieri si è operato al ginocchio a Turku, in Finlandia. "Sento la sua mancanza. Non ci vediamo da aprile. Per quanto riguarda la decisione di sottoporsi all'intervento, penso che il suo team abbia preso una buona decisione. È giovane e ha ancora tanti anni di carriera davanti a sé. Sono sicuro che tornerà ancora più forte e ancora migliore - ha sottolineato Alcaraz. "Non vedo l'ora di rivederlo allenarsi e tornare in campo. Gli auguro il meglio, una pronta guarigione e spero di rivederlo presto nel circuito per poter parlare con lui".