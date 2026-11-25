Sinner, il messaggio di Alcaraz e Zverev scuote il tennis: "Anche se è uno dei rivali più grandi..."
"Il tennis sente la mancanza di Jannik", ha detto lo spagnolo Carlos Alcaraz. "Anche se è uno dei miei più grandi rivali, gli auguro di tornare al meglio", ammette il tedesco Alexander Zverev. Dopo essersi allenati su due campi attigui a BolognaFiere, alla vigilia del loro esordio in Davis Cup, in conferenza stampa hanno espresso segnali di vicinanza per Jannik Sinner, che ieri si è operato al ginocchio a Turku, in Finlandia. "Sento la sua mancanza. Non ci vediamo da aprile. Per quanto riguarda la decisione di sottoporsi all'intervento, penso che il suo team abbia preso una buona decisione. È giovane e ha ancora tanti anni di carriera davanti a sé. Sono sicuro che tornerà ancora più forte e ancora migliore - ha sottolineato Alcaraz. "Non vedo l'ora di rivederlo allenarsi e tornare in campo. Gli auguro il meglio, una pronta guarigione e spero di rivederlo presto nel circuito per poter parlare con lui".
Zverev: "Gli auguro di tornare nel circuito"
"Penso che sia mentalmente forte. Sappiamo che lo è. Spero che affronti seriamente ogni fase della riabilitazione e che tra tre o quattro mesi possa tornare al 100% e riprendere a giocare", ha auspicato Zverev, che lo ha superato in vetta alla classifica e ha chiuso il 2026 da numero 1 del mondo, diventando il più anziano a riuscirci per la prima volta da quando esiste il ranking computerizzato. "Jannik è uno dei giocatori più difficili da affrontare per me, gli auguro comunque di tornare nel circuito. Perché ci sono passato anch'io, so cosa significa avere un infortunio e non auguro a nessuno di subirne uno", ha aggiunto il teutonico.
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