Jannik Sinner non parteciperà agli Australian Open 2027. È arrivata la conferma ufficiale da parte degli organizzatori del primo Slam della stagione , in programma dal 17 gennaio sui campi di Melbourne Park. Il tennista azzurro sarà costretto a saltare l'appuntamento australiano per proseguire il percorso di recupero dopo l'intervento chirurgico al ginocchio destro al quale si è sottoposto nei giorni scorsi.

L'annuncio ufficiale

"Siamo stati in costante contatto con lo staff di Jannik, che ci ha confermato che non sarà con noi all’Australian Open di gennaio a seguito del suo recente intervento chirurgico", ha dichiarato in un comunicato Andrew Abdo, amministratore delegato di Tennis Australia. "Jannik ama giocare qui a Melbourne e non vede l’ora di tornare per l’Australian Open del 2028. Gli auguriamo il meglio per il suo recupero e non vediamo l’ora di rivederlo presto in campo".

L'operazione e i tempi di recupero

L'altoatesino si è sottoposto nella giornata di martedì 24 novembre a un intervento chirurgico al ginocchio destro a Turku, in Finlandia. Per Sinner si prospetta dunque un periodo di stop forzato, durante il quale il tennista azzurro dovrà concentrarsi sulla riabilitazione prima di poter riprendere gli allenamenti e programmare il ritorno alle competizioni. Restano da definire i tempi esatti del recupero, ma la certezza è che il 2027 di Jannik non inizierà sui campi di Melbourne.