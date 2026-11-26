Coppa Davis, Zverev fuori! La Germania eliminata dalla Gran Bretagna che ora aspetta Alcaraz
La Gran Bretagna vola in semifinale di Coppa Davis. Nel tie di quarti di finale contro la Germania, favorita insieme alla Spagna per il titolo, la squadra seguita da Leon Smith fa fuori i tedeschi al doppio decisivo. Una vittoria per parte nei singolari, con Norrie che firma l'1-0 contro Struff e Zverev che non sbaglia contro Fery per l'1-1.
Doppio fatale per la Germania
Al doppio la spuntano Henry Patten e Neal Skupski, che faranno coppia anche nel 2027 dopo le separazioni rispettivamente da Heliovaara e Harrison, su Kevin Krawietz e Tim Puetz. Finisce 6-2 7-6(6) in un'ora e 40 minuti per Patten/Skupski, che lanciano la Gran Bretagna in semifinale, dove troverà la vincente di Spagna-Austria.
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