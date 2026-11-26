Doppio fatale per la Germania

Al doppio la spuntano Henry Patten e Neal Skupski, che faranno coppia anche nel 2027 dopo le separazioni rispettivamente da Heliovaara e Harrison, su Kevin Krawietz e Tim Puetz. Finisce 6-2 7-6(6) in un'ora e 40 minuti per Patten/Skupski, che lanciano la Gran Bretagna in semifinale, dove troverà la vincente di Spagna-Austria.