Il giorno dopo la bufera coreana può essere di utile ispirazione la vittoria della Gran Bretagna sulla Germania di Zverev , giunta senza concedere a Sascha la centralità che il ruolo di n.1 richiede. Non si vince con la classifica in questa Davis, il Numero Uno vale “uno”, come tutti. Un solo punto, cioè. Anche se può permettersi di farselo scrivere sul dorso della tuta, come mostrato dal tedesco a Torino. Una volta era diverso. Con la Davis antecedente la Riforma Piquet chi aveva il Numero Uno si sentiva due punti in tasca già sicuri, e il resto - quasi sempre - veniva di conseguenza. Oggi valgono gli incroci e le combinazioni cui danno vita. Che sono di vari tipi e riguardano gli stili di gioco, le doti di resilienza e di determinazione, la freddezza e anche il carisma e la forma fisica dei due in campo. È una Davis “a uomo” quella che si gioca sul cemento indoor di Bologna, l’importante - come insegna l’impresa della Gran Bretagna - è avere l’uomo giusto in uno dei due singolari, e un doppio disposto a sgomitare.

Vavassori: "In Davis mi sento come in un Limbo"

Non so che cosa possa escogitare di diverso Volandri, riguardo la composizione della squadra che scenderà in campo (ore 16) con i cechi. «Abbiamo battuto la Corea perché lo abbiamo voluto più di loro», il commento a fine match. In realtà lo volevano moltissimo anche i coreani, ma noi avevamo l’uomo giusto al posto giusto (Musetti) in singolare, e un doppio di maggior spessore in campo. L’unico a meritare la conferma a occhi chiusi, però, è stato Andrea Vavassori, gli altri - tutti - sono chiamati a dare di più se si vuole tentare il quarto approdo consecutivo in finale, contro una squadra ceca temibile nei due singolari, meno nel doppio. «Siamo la classica coppia, io e Matteo, che nessuno vuole incontrare. Per me, una serata speciale. In Davis mi sento come in un Limbo, forti come siamo in singolare non so mai se potrò scendere in campo», dice Vavassori, dopo aver ringraziato Bolelli, l’amico rimasto a casa. L’unico rimasto seduto in panca è stato Darderi, che può essere il sostituto di Cobolli, se Volandri riterrà che il nostro numero uno abbia bruciato troppe energie nel match perduto contro Kwon. Difficile («Flavio è cresciuto in questi giorni e sta meglio che a Torino», parola di capitano), ma non del tutto impossibile. Più insolito sarebbe vedere Darderi al posto di Musetti, che con la Davis continua a non avere il feeling sperato, ma può mettere in campo un valore tecnico talmente elevato da rendere più stretta la via percorribile a qualsiasi avversario.

Il rischio Berrettini

Berrettini in singolare al momento sembra un rischio, costretto com’è a nascondere in una teca di ghiaccio il braccio destro, non ancora del tutto a posto (è il fastidio che lo costrinse al forfait contro Alcaraz a Parigi). Difficile che Matteo in queste condizioni regga due incontri, e in questo momento è indispensabile in doppio, dove non ha giocato a livello di Vavassori («E quel doppio fallo che ho commesso in uno dei momenti decisivi del secondo tie break, è stato imperdonabile», fa autocritica, per fortuna con il sorriso) ma con i suoi servizi pesanti e ben piazzati ha reso più facile il compito di Wave a rete.

Berdych: "Giocare in Italia contro l'Italia potrebbe essere interessante"

«Giocare in Italia contro l’Italia potrebbe risultare interessante», annuncia Tomas Berdych, capitano della Cechia. Che cosa abbia voluto dire non si sa, ma è possibile, ricordandolo da giocatore, che non volesse intendere nulla di particolare. Contro il Canada ha tenuto fuori Jacub Mensik giudicato «non così in forma». In tal caso, la conferma di Machac avverrà per vie naturali. Il n.1 è Lehecka, e non si tocca, mentre il doppio chissà. I due doppisti sono Rikl e Pavlasek, rispettivamente 36 e 41 del ranking. Sostituire uno di loro potrebbe essere una scelta coraggiosa, ma Lehecka gioca in coppia solo se lo costringono, Machac poco di più. Questi i numeri che daranno forma alla sfida. Cobolli (70) e Lehecka (14) non si sono mai affrontati nel Tour. Tra Cobolli e Mensik (15), invece, sarebbe 1-1, ma il risultato dell’azzurro è dell’anno scorso a Wimbledon, quello del ceco risale a un Challenger. Darderi (21) è 0-0 con Mensik e 1-0 con Lehecka. Musetti infine (27) è sotto con Lehecka (1-3), avanti con Mensik (1-0) e pari (1-1) con Machac (59).