Coppa Davis, Musetti primo punto Italia: Mensik ko, ora Cobolli per la finale!
Il carrarese si impone in due set contro il giovane talento numero 15 al mondo: Azzurri avanti, ora il romano sfida Lehecka
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BOLOGNA - Inizia nel migliore dei modi la semifinale di Coppa Davis per la Nazionale italiana di tennis capitanata da Filippo Volandri. Grazie a una straordinaria prestazione di Lorenzo Musetti, numero 27 del ranking Atp, capace di imporsi in due set contro la quindicesima forza al mondo, il 21enne Jakub Mensik, gli Azzurri si portano subito in vantaggio contro la Repubblica Ceca: 6-3, 6-4 il punteggio con cui il carrarese ha liquidato il giovane e quotato avversario. Ora toccherà a Cobolli contro Lehecka, e poi eventualmente al doppio composto da Berrettini e Vavassori da una parte e Pavlasek e Riki dall'altra, regalare alla nostra selezione la quarta finale consecutiva nella competizione.
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