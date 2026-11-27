BOLOGNA - Inizia nel migliore dei modi la semifinale di Coppa Davis per la Nazionale italiana di tennis capitanata da Filippo Volandri. Grazie a una straordinaria prestazione di Lorenzo Musetti , numero 27 del ranking Atp, capace di imporsi in due set contro la quindicesima forza al mondo, il 21enne Jakub Mensik, gli Azzurri si portano subito in vantaggio contro la Repubblica Ceca: 6-3, 6-4 il punteggio con cui il carrarese ha liquidato il giovane e quotato avversario.

Cobolli, altro ko

Il match di doppio deciderà chi tra Italia e Repubblica Ceca andrà in finale di Coppa Davis in corso a Bologna. Dopo la vittoria di Lorenzo Musetti contro Jakub Mensik nella partita che ha aperto la semifinale, nel secondo singolare invece Flavio Cobolli ha perso al terzo set, con il punteggio di 2-6, 6-1, 3-6 in un'ora e 41' di gioco, contro Jiri Lehecka, che ha pareggiato i conti (1-1) riportando la sfida in equilibrio.

Trionfo nel doppio, è finale

Musetti vince anche nel doppio in coppia con Vavassori e trascina l'Italia in finale. Il primo set viene condotto dal duo Lehecka/Machac che lo chiudono sul 6-3 ma poi si scatena il carrarino. Secondo set totalmente dominato e chiuso sul 6-1; il terzo set è totalmente equilibrato e si porta al tie-break dove il duo azzurro ha la meglio sul 7-4.