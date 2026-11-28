"Fondamentalmente erano tutti sul carro l’anno scorso, una stagione sulla terra pazzesca, top 10, ho chiuso l’anno con le Finals. In Australia ero top 5, al primo infortunio tutti spariti. Questo mi fa veramente riflettere sulle persone e sullo sport in generale. È molto facile essere dei vincenti quando si vince, bisogna esserlo anche quando si perde. Credo che quest’anno per me sia stata una stagione complicatissima, specialmente da un punto di vista fisico. Sono stato veramente quasi depresso dopo l’infortunio in Australia, quindi per me ritrovare delle sensazioni così mi fa sentire un vincente. È questo che ha fatto la differenza oggi ed è quello che non sono riuscito a fare altre volte in tennis. Con questo atteggiamento sicuramente ci possiamo giocare il titolo domenica”. Lo ha detto Lorenzo Musetti in conferenza stampa dopo il successo contro la Cechia con le vittorie in singolo e in doppio.

Le parole di Musetti

Il tennista azzurro ha poi aggiunto: ”Forse nei momenti di tensione mi è sempre stata accostata la nomea del bello un po’ incompiuto, del talento che però non è mai riuscito a salvare un po’ la patria. In certi momenti l’ho anche un po’ affossata. Questo Lorenzo che vedete oggi è frutto di tantissimi sbagli che ho fatto quest’anno, che ho fatto in passato. Credo di essere cresciuto molto da un punto di vista caratteriale, di atteggiamento”. Infine, sulla finale di domenica: "Fino a che non finisce il torneo, non è finito, c’è poco da dire. Wave si ispira tanto a Kobe Bryant, che disse una frase storica: ‘Job’s not finished’. E in effetti non è finito. Sicuramente oggi siamo vincitori, ce la godiamo. Abbiamo un giorno di riposo e lo sfrutteremo al massimo. Domani vedremo chi saranno i nostri avversari, studieremo quello che potremo studiare, parleremo con il capitano come facciamo sempre. Ci divertiremo, perché poi l’importante è anche creare un ambiente fatto di sorrisi nello spogliatoio. Quindi ci vediamo domenica”.