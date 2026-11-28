Sarà ancora Italia-Spagna la finalissima della Coppa Davis 2026 a Bologna , remake della sfida dello scorso anno. Le Furie Rosse chiudono i conti già dopo i due singolari superando 2-0 la Gran Bretagna senza dover ricorrere al doppio. Ad aprire la giornata ci ha pensato Rafael Jodar , classe 2006 e numero dieci del mondo, imponendosi su Cameron Norrie con il punteggio di 6-2, 7-5: dopo aver dominato il primo parziale in circa mezz'ora con il break decisivo sul 2-2, il talento iberico ha subito la reazione d'orgoglio dello scozzese-gallese (ma nato in Sudafrica) nel secondo set – capace di risalire dall'1-3 fino al 5-4 grazie al controbreak – prima di piazzare la zampata finale per consegnare il primo punto agli iberici.

Il sigillo di Alcaraz

A completare l'opera ha pensato poi Carlos Alcaraz, al debutto in queste Final 8 dopo il recente trionfo alle ATP Finals, liquidando Arthur Fery per 6-2, 6-1 in un'ora e tredici minuti di partita. Nonostante un avvio in salita dallo 0-30 nel primo game al servizio, il campione di Murcia ha subito preso il largo approfittando dei doppi falli e delle difficoltà in battuta del numero 32 del ranking: l'unica sbavatura è arrivata al momento di servire per il primo parziale sul 5-1, quando Fery ha strappato un break annullando due set point prima di cedere nuovamente il servizio. Nella seconda frazione il copione non è cambiato, con Alcaraz perfetto in risposta, subito avanti 3-0 e padrone assoluto dello scambio fino al punto che vale l'accesso all'ultimo atto contro gli Azzurri.