L' Italia di Filippo Volandri è in finale di Coppa Davis per il quarto anno consecutivo. Un traguardo eccezionale quello della Nazionale azzurra, che ha fatto a meno per l'ennesima volta della presenza in squadra di Jannik Sinner a causa dell'infortunio - con conseguente operazione - che lo terrà fuori almeno fino a primavera. Gli Azzurri affronteranno in finale la Spagna di David Ferrer, reduce dal doppio successo in singolo del giovanissimo Rafael Jodar per due set a zero contro Cameron Norrie. Stesso risultato anche per Carlos Alcaraz , che ha messo ko Arthur Fery assicurando alla Nazionale spagnola l'accesso in finale.

Italia-Spagna: dove vederla in tv e streaming

L'atto finale della Coppa Davis tra Italia e Spagna è in programma per domani 29 novembre a partire dalle 15, con gli incontri che verranno disputati sul cemento della BolognaFiere Arena. Il match sarà visibile in diretta su Rai 1 e su SuperTennis e RaiPlay.

Le formazioni di Volandri e Ferrer

L'Italia potrà contare su Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Andrea Vavassori; la nazionale spagnola avrà Carlos Alcaraz, Rafael Jodar, Daniel Merida, Pedro Martinez e Marcel Granollers.

Italia-Spagna: i precedenti in Coppa Davis

Ecco tutti i precedenti tra gli Azzurri e gli spagnoli, con un bilancio complessivo che sorride all'Italia con 8 vittorie contro le 6 della Spagna: