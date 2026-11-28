Italia-Spagna: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming la finale di Coppa Davis
L'Italia di Filippo Volandri è in finale di Coppa Davis per il quarto anno consecutivo. Un traguardo eccezionale quello della Nazionale azzurra, che ha fatto a meno per l'ennesima volta della presenza in squadra di Jannik Sinner a causa dell'infortunio - con conseguente operazione - che lo terrà fuori almeno fino a primavera. Gli Azzurri affronteranno in finale la Spagna di David Ferrer, reduce dal doppio successo in singolo del giovanissimo Rafael Jodar per due set a zero contro Cameron Norrie. Stesso risultato anche per Carlos Alcaraz, che ha messo ko Arthur Fery assicurando alla Nazionale spagnola l'accesso in finale.
Italia-Spagna: dove vederla in tv e streaming
L'atto finale della Coppa Davis tra Italia e Spagna è in programma per domani 29 novembre a partire dalle 15, con gli incontri che verranno disputati sul cemento della BolognaFiere Arena. Il match sarà visibile in diretta su Rai 1 e su SuperTennis e RaiPlay.
Le formazioni di Volandri e Ferrer
L'Italia potrà contare su Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Andrea Vavassori; la nazionale spagnola avrà Carlos Alcaraz, Rafael Jodar, Daniel Merida, Pedro Martinez e Marcel Granollers.
Italia-Spagna: i precedenti in Coppa Davis
Ecco tutti i precedenti tra gli Azzurri e gli spagnoli, con un bilancio complessivo che sorride all'Italia con 8 vittorie contro le 6 della Spagna:
- 1932 – R2 Zona Europa: Italia b. Spagna 4-1
- 1954 – R2 Zona Europa: Italia b. Spagna 5-0
- 1959 – F Zona Europa: Italia b. Spagna 4-1
- 1963 – R2 Zona Europa: Spagna b. Italia 4-1
- 1968 – F Zona Europa A: Spagna b. Italia 3-2
- 1973 – SF Zona Europa B: Italia b. Spagna 3-2
- 1977 – F Zona Europa B: Italia b. Spagna 3-2
- 1992 – R1 Gruppo Mondiale: Italia b. Spagna 4-1
- 1994 – R1 Gruppo Mondiale: Spagna b. Italia 4-1
- 1997 – QF Gruppo Mondiale: Italia b. Spagna 4-1
- 2000 – R1 Gruppo Mondiale: Spagna b. Italia 4-1
- 2005 – Qualificazioni Gruppo Mondiale: Spagna b. Italia 3-2
- 2006 – Qualificazioni Gruppo Mondiale: Spagna b. Italia 4-1
- 2025 – Finale: Italia b. Spagna 2-0
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