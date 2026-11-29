TORINO - Diego Nargiso, ex grande campione di tennis e ora commentatore tv per Supertennis Tv oltre che per la Rai in questa Coppa Davis. Che Italia si è gustato a Bologna in semifinale con la Cechia e che Italia si aspetta per l’ultimo atto contro la Spagna? «Abbiamo visto una Italia molto “lunga”. Una squadra protagonista negli elementi che non pensavamo potessero fare la differenza. Siamo arrivati tutti convinti che sarebbe stata la Davis di Flavio Cobolli anche per la volontà di riscattare le Atp Finals e così non è stato anche se ci sarà ancora una chance. E pensavamo che l’altra punta sarebbe stata Berrettini che invece, per forze di causa maggiore, ha potuto dare il proprio contributo in campo solo contro la Corea del sud. Abbiamo invece trovato questi due ragazzi, Musetti e Vavassori, che hanno trasformato ancora una volta in realtà il fatto di poter contare su una Nazionale molto coesa e molto unita. Contro la Cechia ha dimostrato di avere diverse frecce al proprio arco e Lorenzo e Andrea sono stati determinanti».

Magia Coppa Davis

Questa Coppa Davis rivisitata, ha cambiato formula nelle ultime edizioni ma si può dire che ha mantenuto il proprio fascino, confermandosi un torneo unico, capace di trasformare uno sport individuale in sport di squadra? «Assolutamente sì. Soprattutto per alcune Nazionali, impersonificano questo tema. La Spagna, la Cechia, l’Argentina che questa’anno non c’è nella fase finale, la stessa Gran Bretagna che ha eliminato la Germania. Per non dire dell’Italia. Questo spirito di avere un obiettivo comune a prescindere dal ruolo che stai avendo. Da noi c’è un regista eccezionale come Volandri che ha alle spalle una società forte come la nostra Federazione che gli dà massima fiducia e autorevolezza. E poi loro, i nostri ragazzi, che sia nella posizione di gregario che di leader assoluto danno il massimo sotto ogni punto di vista. Se ci fossero malumori, tensioni o situazioni simili allora non si riuscirebbe ad andare oltre i propri limiti». Spesso la Davis fa superare quasi per magia questi limiti... «Sì, ma è una magia che ha le radici nella forza del gruppo. Quando un giocatore fa un punto importante e guarda il proprio capitano e la propria panchina che esulta quasi più di te, questo ti carica e ti regala un’energia che non trovi in nessun altro torneo che disputi solo con il tuo coach e il tuo team. In questi casi scopri poi di essere ancora più forte di quanto immaginavi di essere».

"Cobolli ancora sì, 51 a 49 Spagna"

Sarà ancora il turno di Cobolli nonostante le due sconfitte patite contro la Corea e la Cechia? «Assolutamente sì. Credo che comunque abbia dimostrato di essere all’altezza. Con il coreano forse è stato in tono minore ma con il ceco se l’è giocata alla pari e poi il tennis si sa a volte si decide per qualche punto». Che percentuale di vittorie si sente di dare agli azzurri in questa finale e quale sarà la strada che dovrà cercare di intraprendere l’Italia per vincere l’Insalatiera? «Io direi 51% alla Spagna e 49% a noi: hanno due top 10 e uno dei due si chiama Alcaraz, che da battere è difficilissimo. Bisognerà giocare al 110% e sperare che Musetti porti a casa il primo punto per poi sperare di trovare il secondo. Certo è che se davvero riuscissimo ad alzare la Coppa per la quarta volta di fila sarebbe semplicemente fantastico, anzi, molto di più. Si tratterebbe di qualcosa di impensabile. Chi avrebbe potuto pronosticaere eventualmente un risultato del genere?».